Неуютный дом: 7 ошибок в организации пространства для хранения вещей

Излишек вещей захламляет пространство, и неправильная организация их хранения только усугубляет ситуацию. Решить эту проблему просто, если исправить ошибки, о которых рассказали эксперты.

Проблема хранения вещей характерна как для большого дома, так и для маленькой квартиры. Зачастую хозяева не знают, куда сложить вещи, чтобы они не загромождали пространство. Чаще всего люди допускают повторяющиеся ошибки, которые способствуют тому, что жилье выглядит захламленным. Какие именно, назвала в своем блоге эксперт по домоводству Марта Стюарт после общения с экспертами.

Не составлять план покупки контейнеров для вещей

Запас контейнеров для хранения и продуктов многие скупают в огромных масштабах. Однако польза от них будет только в том случае, если они будут отвечать конкретным потребностям.

"Я часто слышу, как люди говорят: "Я купила все эти замечательные контейнеры для организации и хранения и не знаю, почему я не могу навести порядок", – говорит Николь Габай, основательница B. Organized и автор книги "Искусство организации: хитроумное руководство по организованной жизни.

Системы хранения всегда должны начинаться с плана. Сколько у вас места? Вам нужны контейнеры или корзины?

"Самый разумный способ делать покупки — сначала определить, что именно вы хотите хранить и как вы собираетесь использовать эти предметы. Только тогда вам следует приступить к поиску чего-то, что будет соответствовать вашим потребностям", – объяснила Габай.

Использование картонных коробок для хранения

Перепрофилирование картонных коробок для перевозки и транспортировки может показаться недорогим и практичным решением для хранения, но эксперты предостерегают от использования их для длительного хранения, особенно для одежды.

"Не рекомендуется хранить одежду в картонных коробках, поскольку они могут передать запах картона и клея на одежду, которую будет сложно удалить. Картонные коробки также привлекают грызунов", – продолжила Николь.

Вместо этого выбирайте большие непрозрачные пластиковые контейнеры с хорошо закрывающимися крышками.

Картонные коробки лучше не использовать для хранения одежды Фото: freepik

Использование мешков для мусора

Распространенная ошибка — упаковывать сезонную одежду или запасное белье в большие мешки для мусора для длительного хранения, но текстиль должен дышать, и его следует хранить в сухом контейнере

"Пластиковые пакеты препятствуют потоку воздуха и задерживают влагу, которая может вызвать появление плесени", – подчеркивает Эшли Стюарт, профессиональный организатор.

Контейнеры для хранения под кроватью — лучший вариант для хранения сезонных вещей в порядке, защищенности, сухости и безопасности. Контейнеры обеспечивают скрытое хранение одежды, защищая ее от пыли и влаги, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха.

Не сортировать одежду перед ее хранением

Стремясь освободить место, мы можем хранить поврежденные, загрязненные или неподходящие по размеру предметы.

"Длительное хранение грязной или поношенной сезонной одежды — ошибка, потому что пятно может въесться и испортить вещь. Это также может привлечь нежелательных вредителей и запахи", – говорит Стюарт.

Ключ к успешному хранению сезонного гардероба — подготовка.

"Убедитесь, что все вещи тщательно очищены, и уберите поврежденные, вышедшие из моды или неподходящие по размеру. Вещи, которые уже не модные или не соответствуют размеру, можно отнести на благотворительность или продать", – подсказывает Стюарт.

Не нужно оставлять храниться грязную одежду Фото: fabrikasimf/freepik

Хранение чего-либо "на случай, если оно когда-нибудь понадобится"

У вас завалялась старая коробка от телефона? Случайные зарядные кабели? Руководства по технике, которых у вас больше нет?

"Хорошее правило: если вы не использовали эти предметы в течение года, вы вряд ли воспользуетесь ими когда-либо", – говорит Холли Хамбер, профессиональный организатор и владелец Holli K Co.

Вместо того чтобы хранить такие вещи, отдайте их другу, подарите или попытайтесь продать. И у вас будет порядок, и человек получит вещь, которая ему нужна.

Не маркировать места для хранения

Система хранения эффективна только в том случае, если вы можете находить предметы тогда, когда они вам нужны.

Неправильная маркировка коробок и контейнеров может привести к потере большого количества времени во время переезда и поиска нужного предмета.

Этикетки также облегчают уборку.

"Большая часть беспорядка возникает, когда у предметов нет определенной коробки. Ярлыки с подробным описанием того, что содержится в каждом контейнере, являются ключевыми. Чем конкретнее этикетка, тем лучше (например, новогодние гирлянды, летняя одежда/обувь, лекарства от простуды/гриппа)", – делится опытом Холли.

Не использовать вертикального пространства

"Отрегулируйте полки кухонного шкафа, чтобы обеспечить лучший доступ к посуде. Если у вас есть стеллаж в гараже, посмотрите, можно ли подогнать полки под ваши сумки. Если вы не можете отрегулировать полки для вертикального хранения, добавьте стояки или используйте штабелируемые контейнеры, чтобы использовать неиспользуемое пространство", — советует Хамбер.

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