Миндальные круассаны с нежной начинкой: рецепт вкусной выпечки

Вместо ореховой начинки такие круассаны можно наполнить шоколадом или заварным кремом. В любом случае они будут оченьв кусными.

Нежнейшие миндальные круассаны – десерт, который никого не оставит равнодушным. Их нежный вкус идеально сочетается не только с кофе, но и с чаем. Такая выпечка буде отличным угощением к приходу гостей. Как их приготовить, рассказал ресурс "Лайфхакер".

Миндальные круассаны

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 гр;

молоко – 1 ст. л;

вода – 1 ч. л;

миндальные лепестки – 110 гр;

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

сахарная пудра – по вкусу.

сливочное масло – 3 ст. л;

сахар – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

ванильный экстракт – 1 ч. л;

миндальный экстракт – ¼ ч. ложки;

миндальная мука – 55 гр;

пшеничная мука – 1 ст. л;

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Способ приготовления:

Масло нагреть до комнатной температуры и взбить с сахаром венчиком или миксером до однородности. Затем добавить к ним одно яйцо, ванильный и миндальный экстракты, снова все хорошо перемешать. Всыпать к масляной смеси миндальную муку, взбить до однородности, после чего добавить просеянную пшеничную муку и еще раз перемешать.

Слоеное тесто раскатать в тонкий пласт и разрезать на два одинаковых квадрата. Каждый квадрат разрезать на три длинных прямоугольника, а затем разрезать их по диагонали так, чтобы получились одинаковые треугольники.

На каждый треугольник выложить по две чайные ложки начинки и равномерно распределить ее по тесту.

Оставшуюся начинку смешать с молоком до однородности.

Начиная с широкого конца, свернуть треугольники в рогалики и выложить их на противень.

Оставшееся яйцо взбить вилкой с водой до однородности, смазать круассаны этой смесью.

Выпекать круассаны нужно 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Затем смазать их начинкой, посыпать миндальными лепестками и выпекать еще 5–7 минут до золотистого цвета.

Готовые круассаны охладить на решетке в течение 10 минут и посыпать сахарной пудрой.

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