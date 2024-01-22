Миндальные круассаны с нежной начинкой: рецепт вкусной выпечки
Вместо ореховой начинки такие круассаны можно наполнить шоколадом или заварным кремом. В любом случае они будут оченьв кусными.
Нежнейшие миндальные круассаны – десерт, который никого не оставит равнодушным. Их нежный вкус идеально сочетается не только с кофе, но и с чаем. Такая выпечка буде отличным угощением к приходу гостей. Как их приготовить, рассказал ресурс "Лайфхакер".
Миндальные круассаны
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 гр;
- молоко – 1 ст. л;
- вода – 1 ч. л;
- миндальные лепестки – 110 гр;
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- сахарная пудра – по вкусу.
- сливочное масло – 3 ст. л;
- сахар – 50 гр;
- яйцо – 1 шт;
- ванильный экстракт – 1 ч. л;
- миндальный экстракт – ¼ ч. ложки;
- миндальная мука – 55 гр;
- пшеничная мука – 1 ст. л;
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Способ приготовления:
Масло нагреть до комнатной температуры и взбить с сахаром венчиком или миксером до однородности. Затем добавить к ним одно яйцо, ванильный и миндальный экстракты, снова все хорошо перемешать. Всыпать к масляной смеси миндальную муку, взбить до однородности, после чего добавить просеянную пшеничную муку и еще раз перемешать.
Слоеное тесто раскатать в тонкий пласт и разрезать на два одинаковых квадрата. Каждый квадрат разрезать на три длинных прямоугольника, а затем разрезать их по диагонали так, чтобы получились одинаковые треугольники.
На каждый треугольник выложить по две чайные ложки начинки и равномерно распределить ее по тесту.
Оставшуюся начинку смешать с молоком до однородности.
Начиная с широкого конца, свернуть треугольники в рогалики и выложить их на противень.
Оставшееся яйцо взбить вилкой с водой до однородности, смазать круассаны этой смесью.
Выпекать круассаны нужно 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Затем смазать их начинкой, посыпать миндальными лепестками и выпекать еще 5–7 минут до золотистого цвета.
Готовые круассаны охладить на решетке в течение 10 минут и посыпать сахарной пудрой.
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