Как уберечь свою кожу от сухости зимой

Зимой многие люди сталкиваются с проблемой сухости кожи на лице, руках и в целом на всем теле. Обычно в этот сезон она шелушится больше обычного, ведь каждый день мы вынуждены проводить много времени сначала на морозе, ветру, а потом в пересушенном помещении.

Конечно причин и факторов, которые влияют на состояние кожи зимой немало. Среди причин их появления прежде всего неблагоприятные факторы окружающей среды, неправильный или агрессивный уход за кожей, несбалансированный рацион, некоторые заболевания. Каких правил стоит придерживаться, чтобы избежать сухости кожи зимой рассказала нутрициолог dari_pro_health.

Она отметила, что профилактикой сухости кожи зимой может стать поддержание оптимальной влажности в помещении, где вы живете, работаете. Известно, что оптимальный уровень влажности в офисе 30-45%, но все же дерматологи рекомендуют иногда увеличивать его до 50-60%.

Также стоит ответственно отнестись к водным процедурам. Знали ли вы, что забирает из тела влагу и прием горячего душа. Именно поэтому зимой лучше всего для ванных процедур выбрать теплую воду и мягкий гель с натуральным составом, на основе фитоэкстрактов или растительных масел.

Важную роль играет и уход за кожей в этот сезон. Поэтому не забывайте менять сезонный уход для кожи. Зимой лучше отдавать предпочтение средствам, которые содержат жирные масла или гиалуроновую кислоту. Например, гиалуроновая кислота помогает создать дополнительную защитную пленку на поверхности кожи, которая служит дополнительной защитой в холодное время года.

Если вы заметили, что сухая кожа появилась и на ногах, то это, вероятнее всего, может быть следствием недостаточного увлажнения или неправильно подобранной обуви. Если целый день не снимать зимние сапоги, на коже может появится раздражение, трещины и даже грибок. Именно поэтому, после работы, вечером стоит найти время, чтобы сделать для ног питательные ванночку с маслами и травами.

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Кожа на лице Фото: Shutterstock

Однако, сухость кожи также могут провоцировать и внутренние факторы. Например, из-за обезвоживания. Поэтому следите за потреблением воды зимой и выпивайте свою суточную норму.

Влиять может и питание. Например, дефицит полиненасыщенных жиров в рационе. Поэтому обратите внимание на употребление достаточно полезных жиров. Не забывайте и о таком факторе как сахар. Его избыток спокойно может способствовать уменьшению выработки коллагена, который отвечает за подтянутость и эластичность кожи. Также причиной может быть дефицит белка. Не забывайте о норме белка в своей тарелке. Важно, белок съесть и усвоить.

Проблемы с желчеоттоком. Это также может стать одной из причин сухости кожи. Если есть застой желчи, или кальцинаты, то не будут усваиваться жирорастворимые витамины Д, Е, К и А. Они очень важны для нашей кожи.

Очень важно в этом вопросе гормональное здоровье. Поэтому периодически посещайте гинеколога и эндокринолога, чтобы удостовериться, что у вас все хорошо.

Маленькие дети также очень склонны к сухости кожи, потому что она у них нежная, тоненькая и чувствительная. Потовые и сальные железы еще плохо справляются с терморегуляцией тела. Поэтому для них сверхважно наличие увлажнителя в комнате, достаточное потребление воды и питательный уход для детской кожи.

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