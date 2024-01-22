Таро прогноз на 22-28 января — выберите одну карту и узнайте, что ждать

Осталась одна полная неделя января. Уже на следующей неделе начнется второй месяц нового 2024 года. Конечно, как и предыдущие недели, мы в ожидании, что же нового случится в 2024 году.

Таролог и специалист по духовным практикам Екатерина Сербия сделала расклад из четырех карт, в котором рассказала, что стоит ждать на четвертой неделе января.

Для этого выберите одну из четырех предложенных карт. Делайте это интуитивно по внутреннему ощущению.

Ниже вы можете увидеть, какую карту выбрали и что вам стоит ожидать на этой неделе — с 22 по 28 января.

Карта 1

Это хорошая карта, которая предвещает насыщенное время, которое богато на удовлетворение событий. Императрице важна колоссальная животворная энергетика, поэтому есть все основания полагать, что это, то, что долго находилось в спячке, под ее влиянием проснется и даст новые сильные побеги, будь то новый проект, личные отношения, курс оздоровления, строительство дома, или брошенная диссертация. Плодотворное развитие, прогресс, активное созидание, реализация возможностей. Карта символизирует созидание, красоту и добро в чувствах и мыслях. Ее материнские дары — безопасность, физический и эмоциональный комфорт, наслаждение жизнью, праздник души и тела, иногда — дар взаимной любви.

Карта 2

Ситуация требует смирения и покорности. Лучше сейчас оставить в покое, пусть все развивается само по себе. Время раскрываться еще не пришло. Вытеснение чувств и желаний до определенного времени — необходимо. Иногда, меняя свое отношение к чему-то, мы можем заметно изменить жизнь в целом. Большинство проблем являются надуманными. Все препятствия только в мозгу, и наш злейший враг — мы сами. Очень сложно прорваться сквозь путы лени, страха и иллюзий, чтобы выйти из беззащитного состояния и ожидания спасения. Никто не может спасти человека от самого себя. Поймите, что многие сложности — надуманы.

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Карта 3

Замечательная карта! Если хочешь быть счастливым — будь им. Научись видеть богатство и полноту в своей жизни — подобное будет притягивать подобное. Совет — жить с уверенностью в завтрашнем дне, стремиться к стабильности и постоянству. Карта обозначает период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. При этом богатство и полнота могут проявляться как во внешнем плане, так и на внутреннем.

Ее главные значения — процветание, надежность и безопасность, исполнение какого-то земного желания. Карта безусловно относится к группе позитивных и сообщает, что то, ради чего человек работал, достигнуто. Что уже выполнено и завершено и наступила необходимость перехода на другую ступень (это касается и взаимоотношений, и карьеры). Золотые времена уверенности, надежности и процветания, очень стабильная жизненная фаза.

Карта 4

Эта карта личного соответствия и проявления в жизни кармического правосудия, необходимости отработать долги и оплатить по счетам. Пришло время отвечать за свои действия. Когда выпадает справедливость, мы можем быть уверены, что получим по заслугам — только вопрос, какие эти заслуги. Это тот случай, когда есть шанс понять, что же ты посеял — то и пожинаешь.

По справедливости приходится платить налоги, возмещение убытков, отчитываться о проделанной работе или играть роль посредника в спорных делах. Но также по этой карте можно получить заслуженное вознаграждение. Также можно получить ценный совет, консультацию, экспертную оценку. Заключения, диагнозы, экзамены и аттестации, комиссии и консилиумы. Обретение равновесия между различными сферами жизни вообще, и в отношениях в частности. Кроме того, поскольку, любое действие имеет следствие, то если мы будем действовать, то это даст результат.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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