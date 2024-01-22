Филолог назвал слова, которые больше не пишутся с большой буквы (видео)

Это правило прописано в правописании украинского языка 2019 года. Некоторые слова со временем стали общие и пишутся с маленькой буквы.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл слова, которые когда-то писали с большой буквы, однако со временем правила изменились. Об этом известный языковед рассказал в своем экспресс-уроке.

Например, Меценат — это фамилия римского богача, который помогал художникам. Впрочем, со временем это слово стало общим и начало описывать людей, которые помогают спортсменам, педагогам и тому подобное. Поэтому сейчас оно пишется с маленькой буквы.

В частности, иногда большую букву заменяют маленькой, чтобы выразить пренебрежение к кому-то (сталіни, гітлери, путіни). Это правило прописано в правописании украинского языка 2019 года.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.

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