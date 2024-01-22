Счастливчики этой недели: три знака Зодиака, которым повезет с 22 по 28 января 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых на этой неделе все сложится наилучшим образом. Удача будет подстерегать их в разных сферах жизни.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 15 по 21 января 2024 года.

Овен

На этой неделе Овнам может повезти в области карьеры. Возможно, вы получите признание за свои усилия или даже предложение о новом проекте. Будьте открыты к новым возможностям, которые могут подтолкнуть вас к профессиональному росту.

Лев

Львам может улыбнуться удача в области личных отношений. Возможно, вы встретите кого-то особенного или углубите свои связи с текущим партнером. Будьте открыты к общению и проявите инициативу в поиске любви или укреплении отношений.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам будет везти на каждому шагу. Смело можно браться за новое дело, планирование бизнеса или учавствовать в розыгрышах и конкурсах. Также удачной будет коммуникация с другими людьми, поэтому можете просить у начальства о повышении зарплаты.

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