Жареные куриные крылышки: как приготовить идеальную закуску

Мягкие внутри и очень хрустящие снаружи, перед жареными куриными крылышками невозможно устоять. А это потрясающий рецепт их приготовления.

Жареные куриные крылышки, мягкие и вкусные внутри, очень хрустящие снаружи. Это блюдо, перед которым невозможно устоять. Вместе с гамбургером жареные куриные крылышки входят в число самых распространенных и ценимых во всем мире фаст-фудов.

Рецепт, который мы предлагаем их приготовить, потрясающий: он включает в себя маринад , а йогурт и специи позволяют мясу оставаться мягким и ароматным. Как приготовить крылышки, рассказали на сайте Cucchiaio.

Особый вкус им придают специи и их можно варьировать по своему вкусу, например, выбрав копченую или острую паприку, или порошок чили. Для поистине особенного ужина дополните жареные куриные крылышки домашним кетчупом или майонезом и хрустящими картофельными чипсами.

Жареные куриные крылышки

Ингредиенты:

12 куриных крылышек;

500 г натурального йогурта;

2 столовые ложки паприки;

1 столовая ложка сушеных ароматных трав;

1 столовая ложка молотого имбиря;

1 столовая ложка мелкой соли;

1 чайная ложка сушеного чесночного порошка;

1 чайная ложка молотого черного перца;

1 чайная ложка молотого белого перца;

1 чайная ложка горчицы;

200 г муки;

1 литр растительного масла.

Начните подготавливать жареные куриные крылышки накануне вечером, прежде чем вы собираетесь их готовить к ужину. Разрежьте их пополам в месте соединения, а затем удалите крайнюю часть кости (эти отходы можно использовать для приготовления бульона). Затем очистите их от лишней кожицы и переложите в большую миску.

Читайте также:

Мясо по-азиатски: вкусный ужин за 20 минут

Вкуснейшая закуска: рецепт жареной курицы в панировке

Удивительная кухня Марокко: рецепт курицы в ароматном соусе с лимоном и оливками

Добавьте к крылышкам йогурт и смесь специй и трав. Хорошо перемешайте, накройте емкость пищевой пленкой и оставьте на ночь в холодильнике.

При приготовлении крылышек берите их по одному, стряхните с них лишний йогурт, обваляйте в муке, а затем обжарьте по несколько штук в масле, доведенном до температуры 160–170°. Готовьте их 6–7 минут, часто переворачивая. Хорошо поджарьте их, затем выньте шумовкой и дайте стечь маслу на решетке.

Посыпьте их хлопьями крупной соли и подавайте жареные куриные крылышки горячими с вашими любимыми соусами.

Читайте также:

Вкусное блюдо на ужин: как приготовить курицу с апельсинами

Просто, но изысканно: рецепт курицы "Два сыра"

Праздничная классика: рецепт салата с курицей и ананасами от шеф-повара