Жареные куриные крылышки: как приготовить идеальную закуску
Мягкие внутри и очень хрустящие снаружи, перед жареными куриными крылышками невозможно устоять. А это потрясающий рецепт их приготовления.
Жареные куриные крылышки, мягкие и вкусные внутри, очень хрустящие снаружи. Это блюдо, перед которым невозможно устоять. Вместе с гамбургером жареные куриные крылышки входят в число самых распространенных и ценимых во всем мире фаст-фудов.
Рецепт, который мы предлагаем их приготовить, потрясающий: он включает в себя маринад , а йогурт и специи позволяют мясу оставаться мягким и ароматным. Как приготовить крылышки, рассказали на сайте Cucchiaio.
Особый вкус им придают специи и их можно варьировать по своему вкусу, например, выбрав копченую или острую паприку, или порошок чили. Для поистине особенного ужина дополните жареные куриные крылышки домашним кетчупом или майонезом и хрустящими картофельными чипсами.
Жареные куриные крылышки
Ингредиенты:
- 12 куриных крылышек;
- 500 г натурального йогурта;
- 2 столовые ложки паприки;
- 1 столовая ложка сушеных ароматных трав;
- 1 столовая ложка молотого имбиря;
- 1 столовая ложка мелкой соли;
- 1 чайная ложка сушеного чесночного порошка;
- 1 чайная ложка молотого черного перца;
- 1 чайная ложка молотого белого перца;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 200 г муки;
- 1 литр растительного масла.
Начните подготавливать жареные куриные крылышки накануне вечером, прежде чем вы собираетесь их готовить к ужину. Разрежьте их пополам в месте соединения, а затем удалите крайнюю часть кости (эти отходы можно использовать для приготовления бульона). Затем очистите их от лишней кожицы и переложите в большую миску.
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Добавьте к крылышкам йогурт и смесь специй и трав. Хорошо перемешайте, накройте емкость пищевой пленкой и оставьте на ночь в холодильнике.
При приготовлении крылышек берите их по одному, стряхните с них лишний йогурт, обваляйте в муке, а затем обжарьте по несколько штук в масле, доведенном до температуры 160–170°. Готовьте их 6–7 минут, часто переворачивая. Хорошо поджарьте их, затем выньте шумовкой и дайте стечь маслу на решетке.
Посыпьте их хлопьями крупной соли и подавайте жареные куриные крылышки горячими с вашими любимыми соусами.
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