Лимонный рулет: рецепт сливочного ароматного десерта

Лимонный рулет — вкусный и ароматный десерт. И отличная вариация классического лимонного пирога.

Если вам нравятся лимонные пироги и бисквиты, то попробуйте приготовить этот вкуснейший рулет. Мягкое бисквитное тесто с нежным лимонным кремом — это идеальное сочетание. В результате получается мягкий десерт почти кремовой консистенции с приятным цитрусовым вкусом. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Приготовить его несложно. После выпекания бисквитное тесто следует сразу посыпать сахаром, а затем обернуть пищевой пленкой и кухонным полотенцем, чтобы оно приняло форму и не сломалось. Когда бисквитный корж остывает, его наполняют лимонным кремом, снова заворачивают в пищевую пленку и оставляют в холодильнике минимум на час.

Если хотите, вы можете украсить лимонный рулет взбитыми сливками, листиками мяты, сахарной пудрой, а также ломтиками свежего лимона, поджаренными кедровыми орешками или нарезанным миндалем.

Лимонный рулет

Ингредиенты:

Для бисквитного теста:

3 яйца;

сахар — 80 г;

мука — 30 г;

картофельный крахмал — 20 г;

подсолнечное масло (или кукурузное) – 30 мл;

половинка лимона;

соль — 1 щепотка.

Для лимонного крема:

вода — 200 мл;

лимонный сок – 180 мл;

сахар — 180 г;

крахмал кукурузный — 70 г;

2 желтка;

масло сливочное — 50 г;

половинка лимона;

ваниль.

Приготовьте лимонный крем: в небольшую миску налейте лимонный сок, добавьте тертую цедру и щепотку семян ванили. Перемешайте чайной ложкой и оставьте настаиваться на 10 минут.

Добавьте сахар в кукурузный крахмал. Постепенно вливайте воду, помешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков. Смешайте лимонный сок с цедрой и ванилью.

Переложите смесь в кастрюлю и варите до загустения на медленном огне, постоянно помешивая.

Снимите с огня и добавьте яичные желтки. Перемешайте и снова поставьте на огонь на несколько минут, пока смесь не начнет кипеть.

Переложите горячий крем в стеклянную миску. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник или прохладное место.

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Приготовьте бисквитное тесто: отделите желтки от белков. Добавьте сахар к желткам и взбейте венчиком. Смесь должна быть пышной, прозрачной и пенистой. Добавьте тертую цедру лимона и влейте подсолнечное масло. Добавьте просеянную муку и крахмал. Перемешайте лопаткой.

Добавьте в белки сахар и щепотку соли. Взбейте яичные белки до образования жестких пиков. Добавляйте взбитые белки в яичную смесь понемногу.

Аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Застелите форму бумагой для выпечки и, чтобы она хорошо прилипала, слегка намочите дно формы. Вылейте тесто и равномерно распределите. Выпекайте при температуре 180 °С около 10 минут.

Достаньте бисквитное тесто из духовки и прямо вместе с бумагой для выпечки выложите его на кухонное полотенце.

Посыпьте поверхность сахаром, накройте пищевой пленкой, чтобы бисквитное тесто оставалось мягким и не засыхало. Переверните бисквитное тесто так, чтобы бумагу для выпечки можно было легко снять.

Когда тесто остынет, раскатайте тесто, выложите лимонный крем и оставьте немного для украшения. Сверните рулет плотнее. Украсьте лимонным кремом. Отправьте лимонный рулет в холодильник минимум на час.

Вынув, посыпьте сахарной пудрой, добавьте несколько листьев мяты и нарежьте ломтиками толщиной не менее одного сантиметра. И подавайте к столу.

Рулет с лимоном можно хранить в холодильнике, накрыв сверху пищевой пленкой, в течение 3 дней.

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