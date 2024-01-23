Взбитые сливки: рецепт и советы, как приготовить их идеально

Взбитые сливки – это основной продукт для десертов. Приготовить их легко, но нужно соблюдать несколько правил.

Взбитые сливки готовят, взбивая с помощью электрических венчиков очень холодные жидкие свежие сливки и сахарную пудру. Взбитые сливки можно использовать в чистом виде, но, если хотите, подсластив их и приправив ванильным экстрактом, вы можете получить крем шантильи, подходящий для мильфея и профитролей. А добавив их в заварной крем , можно получить дипломатический крем , идеально подходящий для подачи тортов.

Взбитые сливки идеально подходят для украшения и начинки тортов, мороженого, десертов. Приготовить их просто, но для оптимального успеха необходимо принять некоторые важные меры предосторожности. Как приготовить идеальные взбитые сливки, пишет Cookist.

Прежде всего, сливки должны быть очень холодными. Кроме того, одним из наиболее важных элементов является количество сахара.

Рекомендуемый процент составляет 10%, при этом на каждые 250 миллилитров (стандартная упаковка) жидких сливок добавляется 25 граммов сахара.

Взбитые сливки

Ингредиенты:

свежие жидкие сливки 35% жирности – 500 мл;

сахарная пудра — 50 г;

экстракт ванили (по желанию) — 1 ч. л.

Убедитесь, что рабочие инструменты очень холодные: поместите электрический венчик и миску в холодильник минимум на 1 час или в морозильную камеру на 15 минут.

Чтобы сливки взбивались идеально, их также необходимо выдержать в холодильнике не менее 3-4 часов перед тем, как начнете готовить.

Когда крем и рабочие инструменты достаточно остынут, вылейте жидкие сливки в миску.

Начните взбивать сливки, установив венчик на минимальную скорость, а затем медленно увеличивайте скорость, пока не достигнете средне-высокой. Направление вращения имеет основополагающее значение: независимо от того, по часовой стрелке или против часовой стрелки, оно всегда должно быть одинаковым на протяжении всего процесса.

Когда сливки начнут пениться и увеличиваться в объеме, добавляем просеянную сахарную пудру.

По желанию, когда сахарная пудра хорошо впитается в пенистую массу, можно добавить чайную ложку ванильного экстракта: таким образом получится крем шантильи.

Примерно через 4 минуты сливки станут полувзбитыми, кремовыми и воздушными.

Продолжая процесс изготовления, не останавливая венчик, еще через несколько минут вы получите взбитые сливки.

Мы использовали сливки с процентом жирности 35% и в общей сложности это заняло около 6 минут.

Читайте также:

Бисквит "Пятиминутка": самый простой рецепт пышного и вкусного десерта

Красивый яблочный тарт без хлопот: просто нарежьте яблоки и сложите их стопками

Идеальный заварной крем всего за несколько минут: пошаговый рецепт вкусного крема

Совет

Если ваши взбитые сливки становятся слегка маслянистыми, можно попробовать их восстановить: добавьте в миску со взбитыми сливками 1 столовую ложку жидких сливок и начните очень деликатно перемешивать лопаткой. Продолжайте работать со смесью вручную и постепенно добавляйте больше жидких сливок, пока все не смешается идеально; у вас должны получиться достаточно мягкие и сливочные взбитые сливки.

В зависимости от потребностей и использования, для которых предназначены взбитые сливки, сахар можно не добавлять или изменить его количество. Это может произойти, если вы хотите наполнить или украсить очень сладкий или, наоборот, малосахарный торт, или если вы хотите смешать крем с фруктовым пюре, или сделать мусс.

Взбитые сливки можно хранить в холодильнике, плотно закрытым в герметичном контейнере, не более 1 дня.

Читайте также:

Кофейный заварной крем: как приготовить оригинальный крем для тортов

Ленивый "Наполеон". Простейший рецепт культового десерта

Сметанник: самый быстрый рецепт вкусного торта