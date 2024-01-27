Яйца Копенгаген: секреты приготовления вкусного завтрака

В рецепте яиц Копенгаген, популярном в Австралии и Новой Зеландии, ветчина заменяется копченой красной рыбой.

Один из самых известных во всем мире завтраков – это яйца Бенедикт, которые часто подают в лучших ресторанах и отелях. Классическое блюдо представляет собой бутерброд из двух половинок английского маффина с яйцами пашот, ветчиной или беконом и голландским соусом. Из-за большой популярности со временем у блюда появилось много разновидностей, которые получили свои собственные названия. Одно из таких – яйца Копенгаген, рецептом которых поделился сайт Smachno.in.ua.

Ингредиенты:

круглые пшеничные булочки – 2 шт.;

копченая семга или лосось – 30 г.

Для голландского соуса:

яичные желтки – 3 шт.;

сливочное масло – 120-150 г;

лимонный сок – 1 / 2 ст. л.;

свежемолотый белый перец, соль – по вкусу;

холодная вода – 1 ст. л.

Для яиц пашот:

свежие яйца – 4 шт.;

вода – 1 л;

соль – 1 ч. л.;

уксус – 1 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Сперва приготовьте голландский соус. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюльке с толстым дном и немного остудите. Перелейте растопленное масло в миску, оставив в кастрюльке молочный осадок.

Шаг 2

Желтки отделите от белков, выложите в огнеупорную стеклянную посуду. Добавьте соль, белый перец, холодную воду и лимонный сок. По желанию количество лимонного сока можно уменьшить вдвое. Тщательно взбейте все венчиком.

Шаг 3

Поставьте емкость с желтками на водяную баню так, чтобы вода чуть кипела и не касалась дна миски с желтками. Не переставая взбивать желтки, нагревайте их 2-3 минуты, а затем маленькими порциями добавьте растопленное масло. Чтобы соус не свернулся, нельзя переставать взбивать его венчиком.

Если во время приготовления соуса начнут появляться комки, продолжая взбивать добавьте столовую ложку холодной воды. Количество сливочного масла можно уменьшить или увеличить в зависимости от того, насколько густой соус вы хотите получить. Чем больше масла, тем гуще будет консистенция соуса.

Шаг 4

После того как вы добавили все масло, попробуйте соус и при необходимости добавьте лимонный сок, соль или перец, чтобы довести его до вкуса.

Шаг 5

Булочки разрежьте вдоль, как для гамбургера. Поджарьте их на гриле или на обычной сковороде с небольшим количеством растительного масла срезом вниз.

Шаг 6

Нарежьте филе копченой красной рыбы тонкими слайсами.

Шаг 7

Сварите яйца пашот.

Шаг 8

Соберите все ингредиенты и сервируйте яйца Копенгаген. На тарелку выложите булочки зажаренной стороной кверху. Сверху положите ломтики копченой семги или лосося. На рыбу выложите яйца-пашот, залейте теплым голландским соусом и сразу же подавайте к столу.

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