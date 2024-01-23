23 января 2024 года: святой Агаты - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя никому отказывать в помощи. Если увидели, как по деревьям скачет белка —скоро наступит оттепель.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой Агаты. Родилась девочка на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Она была из очень богатой и благородной семьи. Бог наградил ее необычной красотой и добрым сердцем. Однажды в нее влюбился сенатор Квинтиан, но красавица отказала ему во взаимности, потому что выбрала остаться девственицей и верно служить Богу. Сенатор возненавидел девушку, по его приказу ее арестовали и подвергли жесточайшим пыткам. Йе трезали груди и замучали пытками до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.

Что нельзя делать 23 января:

отказывать в помощи;

беременным не нужно стоять на пороге дома;

веселиться, петь.

Народные приметы и поверья:

по деревьям скачет белка —скоро наступит оттепель;

много снега означает, что и хлеба будет много;

какая погода сегодня, такой будет и в январе следующего года.

День ангела празднуют:

Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Макарий, Федор.

Родились в этот день:

1891 год – Павел Тычина, украинский поэт;

1949 год – Грицько Чубай, украинский поэт, переводчик;

1849 год – Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

А также в этот день:

2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год — на Майдане Незалежности состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.