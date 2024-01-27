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Бюджетно, вкусно и необычно: соленые и свежие огурцы в одном салате

Ирина Игнатова
Фото: www.ua.yabpoela.com | Салат с фасолью, картофелем и огурцами

Для заправки салата вместо майонеза можно взять растительное масло с белым бальзамическим уксусом или лимонным соком. Также будет хорошая заправка из сметаны и соевого соуса.

В этом необычном салате красная фасоль гармонично сочетается с солеными и свежими огурцами. Блюдо выглядит очень ярко и будет отличной альтернативой классическим салатам – оливье и винегрету. Это очень простой и бюджетный рецепт, который порадует вас своим необычным вкусом. Рецептом салата поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная красная – 260 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • огурцы соленые – 150 г;
  • огурцы свежие – 150 г;
  • лук репчатый – 50 г;
  • соль – по вкусу;
  • домашний майонез – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Отварите заранее картофель "в мундире" и неочищенную морковь.

Шаг 2

Лук нарежьте мелким кубиком и залейте кипятком. Через 5 минут откиньте запаренный лук на сито, чтобы стекла вода.

Шаг 3

Картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками и выложите в салатник.

Шаг 4

Нарежьте соленые и свежие огурцы и добавьте их в салатник.

Шаг 5

Откиньте консервированную фасоль на сито. После того как жидкость стечет, добавьте фасоль в салатник.

Шаг 6

Запаренный лук добавьте к остальным ингредиентам.

Шаг 7

Перемешайте салат, добавьте соль, перец и домашний майонез.

Шаг 8

Украсьте салат по желанию, например, листочками свежей петрушки и цветочками из моркови, и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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