Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке: простой рецепт сытного перекуса
Горячие бутерброды — отличная идея для завтрака, также их можно взять как обед в школу или на работу.
Бутерброды с грибами и сыром, приготовленные в духовке — это простое и в то же время очень вкусное блюдо, отлично подходящее как для перекуса, так и для встречи неожиданных гостей. Сочетание ароматных грибов и тающего во рту сыра создают удивительный вкус, который никого не оставит равнодушным, сообщает Smak.
Ингредиенты:
- хлеб для тостов или батон — 4 ломтика;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 головка;
- сыр твердых сортов (например, Чеддер или Гауда) — 100 г;
- сливочное масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Натрите сыр на крупной терке.
Шаг 3. На каждый ломтик хлеба выложите обжаренные грибы с луком и посыпьте сверху тертым сыром.
Шаг 4. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте бутерброды до расплавления сыра и появления золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
Шаг 5. Перед подачей украсьте бутерброды свежей зеленью.
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