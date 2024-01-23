Полезнее для здоровья: 5 причин заменить утренний кофе чаем

Кофе, несомненно, придает энергию по утрам и многие люди буквально не могут открыть глаза, без чашечки эспрессо. Но регулярное употребление кофе по утрам не самая полезная привычка для здоровья, поэтому диетологи рекомендуют заменить его чаем.

Кофе, при умеренном употреблении, полезен для организма, но когда дело доходит до времени употребления, то чай по утрам является все же более полезным вариантом. Если вы хотите улучшить свое здоровье, попробуйте начинать свое утро с чашки ароматного чая. И вот 5 причин, почему вам следует незамедлительно это сделать. Об этом пишет Health Shots.

Хотя и кофе, и чай могут принести пользу для здоровья, существуют определенные причины, по которым некоторые люди могут счесть чай лучшим выбором по утрам по сравнению с кофе. Диетолог Авни Каул рассказала, почему же чай полезнее кофе.

Пониженное содержание кофеина

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Кофеин, безусловно, дает вам заряд энергии, но он вреден, если его не употреблять в умеренных количествах. Безусловно, в чае тоже содержится кофеин, но его там меньше, чем в кофе, поэтому употребление чая приносит пользу вашему организму. "Чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе. Хотя кофеин может обеспечить заряд энергии, слишком большое его количество, наоборот, может привести к нервозности, беспокойству и нарушению режима сна. Чай обеспечивает более мягкое потребление кофеина, снижая риск этих побочных эффектов", — говорит Каул.

Нежное пробуждение

Мы все чувствуем себя немного ленивыми, когда просыпаемся утром. Кофе обеспечивает мгновенный прилив энергии, что может быть не так уж хорошо, учитывая, что по утрам вы чувствуете сонливость. По словам эксперта: "Чай содержит аминокислоту, известную как L-теанин, которая оказывает успокаивающее действие и может уравновешивать стимулирующее действие кофеина. Это может привести к более постепенному и мягкому пробуждению по сравнению с резким зарядом бодрости от кофе".

Гидратация

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Обезвоживание — хроническая проблема любителей кофе. Зимой этот вопрос становится более острым, поскольку в пиковые зимние месяцы потребление жидкости сильно снижается. Кофе является мочегонным средством, а это означает, что он может привести к увеличению выработки мочи и потенциальному обезвоживанию. С другой стороны, чай способствует увлажнению организма, поскольку это прежде всего вода. А, как известно, поддержание гидратации по утрам имеет решающее значение для общего благополучия.

Антиоксидантный заряд

Чай, особенно зеленый, содержит антиоксиданты, которые приносят огромную пользу для здоровья, в том числе поддерживают иммунную систему и защищают клетки от повреждений. "Хотя кофе также содержит антиоксиданты, их типы и количества могут различаться", — говорит Каул.

Чувствительность желудка

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Кофе может быть более кислым, чем чай, что может вызвать у некоторых людей дискомфорт в желудке. Чай, как правило, мягче действует на желудок, что делает его предпочтительным вариантом для людей с чувствительностью к кислоте или проблемами пищеварения.

В конце концов, выбор между кофе и чаем по утрам зависит от индивидуальных предпочтений, переносимости кофеина и вашего отношения к собственному здоровью. Важна умеренность, а еще крайне важно прислушиваться к реакции вашего организма на каждый напиток, тогда вы сможете найти тот, который идеально подходит вам для начала дня.

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