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Говядина, запеченная в рукаве, с грибным соусом: оригинальный рецепт для особых случаев

Татьяна Ковальчук
Фото: Say7 | Говядина, запеченная в рукаве

Говядина, запеченная в рукаве с аппетитным соусом, поразит вас своим нежным вкусом и ароматом. Это блюдо станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола.

Говядина, запеченная в рукаве с грибным соусом — это изысканное и ароматное блюдо, идеально подходящее для торжественных мероприятий и семейных ужинов. Мягкое мясо, пропитанное ароматами специй, в сочетании с насыщенным вкусом грибного соуса создает настоящий кулинарный шедевр, сообщает Zakaz.

Ингредиенты

Для приготовления мяса:

  • говяжий окорок — 1 кг;
  • лук — 2 штуки;
  • морковь — 2 штуки;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • соль, перец, специи для мяса — по вкусу.

Для грибного соуса:

  • шампиньоны — 300 г;
  • сливки — 200 мл;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1. Подготовьте говядину: тщательно промойте мясо, обсушите бумажным полотенцем. Натрите мясо солью, перцем и специями.

Шаг 2. Нарежьте лук, морковь и чеснок крупными кусками, положите на дно рукава для запекания. Поместите мясо поверх овощей, добавьте лавровый лист.

Шаг 3. Герметично закройте рукав, поместите его на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 1,5-2 часа.

Шаг 4. Для соуса нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Посыпьте муку, перемешайте и влейте сливки. Тушите на слабом огне до загустения. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5. Готовую говядину выньте из духовки, дайте ей немного остыть, затем нарежьте на порционные куски.

Шаг 6. Подавайте говядину с грибным соусом. Гарниром к этому блюду отлично подойдет картофельное пюре или отварной рис.

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