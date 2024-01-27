Утонченный вкус в простых ингредиентах: цветная капуста под грибным соусом
Цветная капуста по этому рецепту получается очень ароматной и с изысканным вкусом, который придают ей прованские травы.
Запеченная цветная капуста под вкусным грибным соусом — это выдающееся блюдо и настоящий кулинарный шедевр, заслуживающий внимания. Гармоничное сочетание трав, чеснока и тщательно подготовленного грибного соуса придают этому блюду неповторимый вкус, который удовлетворит даже самых изысканных гурманов. Рецептом цветной капусты под грибным соусом поделился сайт Shuba.
Ингредиенты
Основные:
- цветная капуста – 1 шт.;
- масло сливочное 73% – 60 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- чеснок – 4 зубчика;
- шалфей – 15 г;
- тимьян – 1 веточка;
- розмарин – 15 г.
Для соуса:
- масло сливочное 73% – 60 г;
- некрупный лук – 1 шт.;
- шампиньоны – 120 г;
- шалфей – 1 ч. л.;
- розмарин – 1 ч. л.;
- тимьян – 1 веточка;
- мука пшеничная – 3 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- овощной бульон – 400 мл;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C. Цветную капусту разделите на соцветия и выложите на противень. Растопите сливочное масло и полейте им капусту. Приправьте солью, перцем, чесноком и травами.
Шаг 2
Запекайте около часа, пока цветная капуста не станет мягкой и немного подрумянится.
Шаг 3
Приготовьте соус. В небольшом сотейнике растопите сливочное масло на слабом огне. на среднем огне растопите сливочное масло. Лук нарежьте соломкой, добавьте в сотейник и обжаривайте около 5 минут до мягкости. Не забывайте помешивать, чтобы лук не подгорел.
Шаг 4
Мелко нарежьте грибы, добавьте травы, соль и перец. Выложите в сотейник и готовьте еще минут 5, пока пока грибы не станут мягкими.
Шаг 5
Пропустите чеснок через пресс и добавьте в сотейник. Туда же отправьте муку и тщательно перемешайте, чтобы она не взялась комками. Через минуту добавьте бульон, доведите соус до кипения постоянно помешивая.
Шаг 6
Уменьшите огонь и готовьте еще несколько минут, пока соус не загустеет.
Шаг 7
Разложите цветную капусту по тарелкам, полейте сверху грибным соусом и подавайте к столу.
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