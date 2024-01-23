Как в домашних условиях приготовить легкий и вкусный зефир как из магазина

Зефир — легкий и вкусный десерт детства, который обожают как взрослые, так и дети. Он идеально подходит к чаю, а главное диетический за тортики, пирожные или шоколадку. Зефир обожают абсолютно все, однако почему-то об этом десерте часто забывают. Конечно, как и большинство продуктов сейчас, проще всего приобрести зефир в магазине.

Однако, вам стоит знать, что этот невероятно вкусный десерт с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Кулинарный блогер из Кировоградщины Татьяна Переведенцева поделилась секретом приготовления вкусного домашнего зефира, который получается с первого раза.

Ингредиенты

65 граммов хорошо уваренного пюре яблока;

65 граммов хорошо уваренного (густого) пюре клубники;

1 яичный белок (30-35 грамм);

300 граммов сахара;

70 граммов воды;

8 граммов агар-агара.

Способ приготовления

Шаг 1

В глубокой миске необходимо соединить 65 граммов хорошо уваренного пюре яблока, 65 граммов хорошо уваренного (густого) пюре клубники, можно любого другого. Идеально подойдут замороженные ягодки. Также понадобится яичный белок, по весу это ориентировочно 30-35 граммов.

Шаг 2

Пюре с белком нужно взбить до твердых пиков. Масса должна держаться на венчиках миксера. Ориентировочно по времени понадобится 7-10 минут для готовности необходимой консистенции.

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Шаг 3

В ковш с толстым дном добавьте 300 граммов сахара, 70 граммов воды и 8 граммов агар-агара.

Шаг 4

На медленном огне начинаем приготовление сиропа. Во время закипания сироп будет пениться нужно интенсивно помешивать. После закипания варить еще 5-7 мин. Индикатором готовности сиропа является тоненькая сплошная струйка, которая стекает с лопатки, которой мешаете, и не прерывается. Сироп нужно помешивать все время, чтобы агар-агар не прилип ко дну ковша.

Шаг 5

После готовности сироп снимаем с огня и сразу тоненькой струйкой добавляем в пюре и интенсивно взбиваем. Важно, контролировать, чтобы сироп не попадал на венчики миксера. Сироп, который остается в ковше на дне не нужно отскребать и добавлять в массу, только то, что будет течь.

Шаг 6

После того как добавили сироп, далее продолжаем взбивать массу на высокой скорости миксера до полного загустения массы. Рисунок от венчиков должен стать четким и не растекаться. Ориентировочно понадобится примерно 7-10 мин.

Шаг 7

Перекладываем в кондитерский мешок, высаживаем на пергаментную бумагу, и оставляем стабилизироваться 8-12 часов.

Шаг 8

Сверху зефир необходимо притрусить сахарной пудрой, чтобы убрать липкость, а дальше сложить половинки зефирок по парам.Смачного!

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