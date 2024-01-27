Изысканная узбекская кухня - готовим куриную машхурду с машем и тыквой
Куриная машхурда – это потрясающе вкусный суп, в котором маш отлично сочетается с тыквой и другими овощами по вкусу и сезону.
Машхурда — это национальное узбекское блюдо, основой которого являются маш и рис. Готовится этот густой суп с различными овощами по сезону и мясом. Чаще всего используется курица или баранина. Рецептом куриной машхурды с машем и тыквой поделился сайт Shef Donna.
Маш – это очень мелкие бобы, которые не нужно замачивать, как фасоль или горох. Чтобы они сварились обычно нужно не более получаса. Если у вас нет маша, его можно заменить чечевицей.
Ингредиенты:
- маш – 100 г;
- рис – 60 г;
- куриная грудка без кости – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- помидоры – 3-4 шт. некрупных;
- небольшая тыква – половинка;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- кориандр молотый – 0,5 ч. л.;
- зира молотая – 0,5 ч. л.;
- барбарис – 1 ч. л.;
- перец чили – 1 стручок;
- кинза или петрушка – по вкусу;
- соль и молотый черный перец – по вкусу;
- вода – 1 л;
- мука – 1-2 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Куриную грудку нарежьте на крупные куски и обваляйте их в муке.
Шаг 2
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте его несколько минут.
Шаг 3
Добавьте мелко нарезанный лук и продолжайте готовить еще 5 минут.
Шаг 4
Помидоры нарежьте дольками и добавьте к курице и луку.
Шаг 5
Тыквы нарежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте курицу с овощами еще минут 5-7, периодически помешивая.
Шаг 6
Добавьте в кастрюлю маш, кориандр, зиру, барбарис и перец чили. Если хотите поострее, перец разрежьте вдоль на две части. Все хорошо перемешайте.
Шаг 7
Налейте в кастрюлю 3 стакана воды и доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой примерно полчаса до готовности маша.
Шаг 8
Когда маш сварится, всыпьте в кастрюлю рис и добавьте 1 стакан кипятка. Приправьте суп солью и черным перцем по вкусу и варите еще минут 15 до готовности риса.
Шаг 9
Машхурда – это густой суп. Но если вам хочется более жидкое блюдо, на этом этапе можно добавить еще стакан кипятка или куриного бульона и довести суп до кипения.
Шаг 10
Разлейте машхурду по тарелкам, посыпьте мелко резаной кинзой или петрушкой и подавайте к столу.
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