Изысканная узбекская кухня - готовим куриную машхурду с машем и тыквой

Куриная машхурда – это потрясающе вкусный суп, в котором маш отлично сочетается с тыквой и другими овощами по вкусу и сезону.

Машхурда — это национальное узбекское блюдо, основой которого являются маш и рис. Готовится этот густой суп с различными овощами по сезону и мясом. Чаще всего используется курица или баранина. Рецептом куриной машхурды с машем и тыквой поделился сайт Shef Donna.

Маш – это очень мелкие бобы, которые не нужно замачивать, как фасоль или горох. Чтобы они сварились обычно нужно не более получаса. Если у вас нет маша, его можно заменить чечевицей.

Ингредиенты:

маш – 100 г;

рис – 60 г;

куриная грудка без кости – 300 г;

лук – 1 шт.;

помидоры – 3-4 шт. некрупных;

небольшая тыква – половинка;

растительное масло – 1 ст. л.;

кориандр молотый – 0,5 ч. л.;

зира молотая – 0,5 ч. л.;

барбарис – 1 ч. л.;

перец чили – 1 стручок;

кинза или петрушка – по вкусу;

соль и молотый черный перец – по вкусу;

вода – 1 л;

мука – 1-2 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Куриную грудку нарежьте на крупные куски и обваляйте их в муке.

Шаг 2

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте его несколько минут.

Шаг 3

Добавьте мелко нарезанный лук и продолжайте готовить еще 5 минут.

Шаг 4

Помидоры нарежьте дольками и добавьте к курице и луку.

Шаг 5

Тыквы нарежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте курицу с овощами еще минут 5-7, периодически помешивая.

Шаг 6

Добавьте в кастрюлю маш, кориандр, зиру, барбарис и перец чили. Если хотите поострее, перец разрежьте вдоль на две части. Все хорошо перемешайте.

Шаг 7

Налейте в кастрюлю 3 стакана воды и доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой примерно полчаса до готовности маша.

Шаг 8

Когда маш сварится, всыпьте в кастрюлю рис и добавьте 1 стакан кипятка. Приправьте суп солью и черным перцем по вкусу и варите еще минут 15 до готовности риса.

Шаг 9

Машхурда – это густой суп. Но если вам хочется более жидкое блюдо, на этом этапе можно добавить еще стакан кипятка или куриного бульона и довести суп до кипения.

Шаг 10

Разлейте машхурду по тарелкам, посыпьте мелко резаной кинзой или петрушкой и подавайте к столу.

Куриная Машхурда Фото: shefdonna.com

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