Полезные лайфхаки: топ-5 самых популярных вопросов по уборке и ответы на них

Поскольку многие из нас проводят больше времени дома, поиск советов по ведению домашнего хозяйства растет. И есть топ вопросов, касательно самых актуальных проблем.

Некоторые вопросы по уборке задают чаще, чем другие, в том числе "как чистить духовку", или "как чистить серебро". Эти 5 частых вопросов о том, как наводить порядок, взяты из Google Trends. Здесь вы найдете ответы на все свои самые волнующие вопросы по уборке, пишет BHG.

Как чистить духовку

Чистка духовки на первый взгляд может показаться сложной задачей. Это один из тех предметов домашнего обихода, о чистке которых просто забывают, потому что они не на виду, или забывают намеренно, потому что это кажется сложной задачей. Но очистка духовки не так трудна. Вместо использования функции самоочистки духовки попробуйте установить температуру 110 градусов, поставив в духовку кастрюлю с водой как минимум на 15 минут. Когда духовка остынет, добавьте в кастрюлю средство для мытья посуды и потрите духовку губкой, чтобы удалить прилипшие кусочки. Лучший способ поддерживать духовку в чистоте — это предотвращать возникновение беспорядков до того, как они произойдут. При приготовлении пищи, которая может закапать духовку, попробуйте подложить под нее противень, чтобы не допустить попадания пролитой жидкости на дно духовки.

Как почистить чугунную сковороду

Чугунная сковорода необходима на кухне, но ее сложнее правильно очистить, чем обычную сковороду. Это связано с ее покрытием, которое образуется при запекании масла в поверхность сковороды при высокой температуре. Чтобы очистить чугунную сковороду, нужно выполнить всего три шага. Сначала, пока кастрюля еще теплая после приготовления, поставьте ее в раковину и промойте горячей водой. Протрите поверхность неабразивной губкой, еще раз промойте, затем высушите. Затем нанесите тонкий слой масла на внутреннюю часть бумажным полотенцем. Наконец, если в сковороде пригорели остатки еды, используйте соль и влажную губку и аккуратно отполируйте дно. Не забудьте хранить чугунную сковороду в сухом месте.

Как чистить ковер

Просто пропылесосить ковер недостаточно, чтобы его почистить. Хотя чистка пылесосом помогает удалить грязь и мусор с волокон ковра, глубокая чистка каждые 12–18 месяцев необходима для того, чтобы ваш ковер выглядел как новый. Не забудьте обратиться к руководству производителя ковров, прежде чем пытаться использовать машину для чистки ковров. Сначала тщательно пропылесосьте ковер, не торопясь и перекрывая движения. Во-вторых, нанесите средство для удаления пятен с ковра на въевшиеся пятна и промокните чистой тканью. Наконец, воспользуйтесь машиной для чистки ковров, взяв напрокат или наняв профессиональную службу.

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Как очистить стиральную машину

Чтобы ваша одежда и другое постельное белье сохраняли свежий запах, вам нужно время от времени чистить стиральную машину. Если ваша стиральная машина имеет функцию самоочистки, обратитесь к руководству производителя, чтобы узнать, как лучше всего запустить этот цикл. Если нет, следуйте этому простому трехэтапному процессу. Сначала включите горячую стиральную машину, пока она пуста, добавив в дозатор моющего средства две чашки белого уксуса. Затем протрите стиральную машину изнутри и снаружи 1/4 стакана уксуса, смешанного с литром воды. Очистите машину зубной щеткой и губкой. Последний шаг — снова включить стиральную машину на горячую воду без уксуса или моющего средства.

Как чистить серебро

Чтобы ваши серебряные изделия выглядели элегантно и безупречно, рекомендуется регулярно их чистить. Вероятно, все необходимые ингредиенты уже есть в ваших кухонных шкафах. Чтобы очистить серебро естественным путем, вам понадобится алюминиевая фольга, кастрюля или сковорода, кипящая вода, пищевая сода, соль и мягкая ткань. Застелите кастрюлю алюминиевой фольгой, затем добавьте воды и доведите до кипения. Добавьте 1/4 стакана пищевой соды и две чайные ложки соли в кипящую воду. Наблюдайте, как начинают образовываться пузырьки. Перемешайте раствор, затем добавьте столовое серебро в кастрюлю на 5 минут. Достаньте столовое серебро и, когда оно остынет, вытрите его мягкой тканью.

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