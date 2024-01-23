Разделы
Материалы
Лайт

Рецепт салата с креветками и авокадо

Виктория Сытняк
Фото: Клопотенко | Салат с креветками и авокадо

Блюдо — вкусное, быстрое и полезное. Такой салат точно разбавит ваш рацион.

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом салата с креветками и авокадо.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 150 г креветок;
  • 2 ст. л. масла для жарки;
  • ⅓ ч.л. соли;
  • 100 г микса салата;
  • 1 авокадо;
  • 1 ст. л. сока лимона;
  • 2 томата;
  • 4 веточки кинзы;
  • 2 ст. л. оливкового масла.

Читайте также:

Рецепт галушек с сырным соусом.

Рецепт борща с авокадо.

Рецепт теста для пиццы с манкой.

Для начала размораживаем 150 г креветок, обжариваем на сковороде с 2 ст. л. масла для жарки. Добавляем ⅓ ч.л. соли.

После этого забираем мякоть 1 авокадо и поливаем ее 2 ст. л. лимонного сока. Нарезаем полукольцами.

2 томата и кинзу моем и сушим. Первые нарезаем полукольцами, а вторую просто рвем руками.

После этого в миску выкладываем 100 г микса салата, нарезанные томаты и авокадо, креветки и кинзу. Заправляем салат 2 ст. л. оливкового масла и мешаем.

Читайте также:

Рецепт домашнего кваса.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт ленивых голубцов.