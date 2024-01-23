Тыквенный кекс с орехами: рецепт по-настоящему зимней выпечки
Готовый кекс должен остыть в форме, после чего переложите его на блюдо. Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой и орехами.
Несмотря на то, что уже пролетела половина зимы, в магазинах и на рынках можно купить тыкву на любой вкус. Это очень полезный и питательный продукт, который можно использовать для приготовления множества блюд, начиная от супов и заканчивая десертами. Предлагаем вам сделать вкуснейший тыквенный кекс с орехами. Порадуйте себя и родных вкусной выпечкой с ароматом тепла и уюта, воспользовавшись рецептом из кулинарного блоге "Рецепты каждый день".
Тыквенный кекс с орехами
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 160 гр;
- морковь – 100 гр;
- оливковое масло – 80 мл;
- яйца – 2 шт;
- сахар – 100 гр;
- мука рисовая – 240 гр;
- орехи – 100 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- корица – 1/2 ч. л;
- цедра 1 апельсина.
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Способ приготовления:
Морковь потереть на мелкой терке. Орехи измельчить не очень крупными кусочками. В глубокой посуде смешать морковь, тыквенное пюре, сахар, цедру апельсина, корицу, орехи и оливковое масло. Яйца хорошо взбить и добавить к остальным ингредиентам.
Муку просеять вместе с разрыхлителем и добавить к смеси и тщательно перемешать.
Получившееся тесто выложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.
Когда кекс остынет, переложить его на блюдо.
При подаче можно посыпать кекс сахарной пудрой.
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