Тыквенный кекс с орехами: рецепт по-настоящему зимней выпечки

Готовый кекс должен остыть в форме, после чего переложите его на блюдо. Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой и орехами.

Несмотря на то, что уже пролетела половина зимы, в магазинах и на рынках можно купить тыкву на любой вкус. Это очень полезный и питательный продукт, который можно использовать для приготовления множества блюд, начиная от супов и заканчивая десертами. Предлагаем вам сделать вкуснейший тыквенный кекс с орехами. Порадуйте себя и родных вкусной выпечкой с ароматом тепла и уюта, воспользовавшись рецептом из кулинарного блоге "Рецепты каждый день".

Тыквенный кекс с орехами

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 160 гр;

морковь – 100 гр;

оливковое масло – 80 мл;

яйца – 2 шт;

сахар – 100 гр;

мука рисовая – 240 гр;

орехи – 100 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

корица – 1/2 ч. л;

цедра 1 апельсина.

Читайте также:

Быстрый и вкусный завтрак из самых доступных продуктов: картофельные маффины

Вкусная выпечка: рецепт кекса с корицей

Ароматный тыквенный кекс со сливочным кремом – очень зимний десерт

Способ приготовления:

Морковь потереть на мелкой терке. Орехи измельчить не очень крупными кусочками. В глубокой посуде смешать морковь, тыквенное пюре, сахар, цедру апельсина, корицу, орехи и оливковое масло. Яйца хорошо взбить и добавить к остальным ингредиентам.

Муку просеять вместе с разрыхлителем и добавить к смеси и тщательно перемешать.

Получившееся тесто выложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.

Когда кекс остынет, переложить его на блюдо.

При подаче можно посыпать кекс сахарной пудрой.

Читайте также:

Турецкий кекс: рецепт нежнейшей выпечки с заварным кремом

Апельсиновый кекс: рецепт ароматной и вкусной зимней выпечки

Восхитительные кексы "Захер": самый шоколадный десерт на скорую руку