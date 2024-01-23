Филолог рассказал, как быстро переводить слова на украинский язык (видео)
Александр Авраменко призывает пользоваться онлайн-сервисами. Впрочем, стоит знать, к каким источникам обращаться.
Известный филолог Александр Авраменко ответил, как быстро переводить слова на украинский язык. Лайфхаком педагог поделился в одном из своих экспресс-уроков.
Популяризатор языка советует правильно пользоваться онлайн-ресурсами.
В частности, обратить внимание на русско-украинские словари, ведь этот ресурс объединяет 20 самых авторитетных словарей.
Когда поисковая система выдаст результат, нужно щелкнуть на ссылку "Російсько-українські словники. З незамулених джерел". Тогда в окошко вводите необходимое слово и нажимайте на "поиск".
Например, "снизойти" — змилуватися, піти на поблажку, зробити ласку.
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Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Авраменко также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.
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