Филолог рассказал, как быстро переводить слова на украинский язык (видео)

Александр Авраменко призывает пользоваться онлайн-сервисами. Впрочем, стоит знать, к каким источникам обращаться.

Известный филолог Александр Авраменко ответил, как быстро переводить слова на украинский язык. Лайфхаком педагог поделился в одном из своих экспресс-уроков.

Популяризатор языка советует правильно пользоваться онлайн-ресурсами.

В частности, обратить внимание на русско-украинские словари, ведь этот ресурс объединяет 20 самых авторитетных словарей.

Когда поисковая система выдаст результат, нужно щелкнуть на ссылку "Російсько-українські словники. З незамулених джерел". Тогда в окошко вводите необходимое слово и нажимайте на "поиск".

Например, "снизойти" — змилуватися, піти на поблажку, зробити ласку.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Авраменко также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.

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