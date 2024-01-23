Действенные методы, которые помогут убрать грязь и неприятный запах из пуховика

Зимнюю одежду стоит готовить к сезону летом или осенью. Однако, что делать, если пуховик испачкался уже в новом сезоне? Если постирать его в стиральной машинке, то, вероятнее всего, несколько дней придется посидеть дома. А если нужно куда-то срочно, а куртка грязная?

На такой случай, всегда стоит знать о надежных и действенных методах очистки зимней одежды без стирки. Фокус подготовил подборку всех возможных методов очистки зимней одежды от грязи без стирки.

Если речь идет о пыли, или других остатках на куртке, тогда используйте пилочку для одежды или щетку, чтобы удалить грязь с поверхности одежды.

Если на зимней одежде есть пятна, осторожно нанесите специальное моющее средство от пятен непосредственно на место поражения. Затем протрите пятно мягкой тряпкой или губкой.

Для освежения одежды можно использовать специальные освежители для тканей или ароматические саше, которые можно поместить в карманы одежды. Кроме этого, для удаления неприятных запахов можно повесить одежду на воздухе, на сутки или двое.

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Пуховик Фото: Getty Images

Не нужно забывать и о народных методах.

Эфирные масла. Добавьте несколько капель эфирного масла (на ваш выбор) на ткань или в спрей и распылите на зимнюю одежду. Это может помочь нейтрализовать запахи и оставить свежий аромат.

Бутилированная вода. Примените небольшое количество бутилированной воды на тряпку или мягкую ткань и протрите загрязненные участки одежды. Это может помочь удалить пятна и освежить ткань.

Лимонный сок. Лимонный сок обладает свойствами, что могут помочь удалить неприятные запахи и пятна. Поэтому спокойно можно нанести на место пятна несколько капель сока лимона, которые затем стереть. Важно, этот метод может также повредить ткань, поэтому с ним надо быть очень осторожным.

Если ваша зимняя одежда требует более глубокой чистки, рекомендуем обратиться в химчистку.

Важно также помнить, что эти методы могут не подходить для всех типов тканей и случаев.

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