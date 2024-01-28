Простой картофельный суп с рыбными консервами: на приготовление уйдет не более 30 минут

Картофельный суп с рыбными консервами получается очень ароматным и наверняка понравится всей семье. Он прекрасно сочетается с свежим хлебом или гренками.

Картофельный суп с рыбными консервами — это сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Рыбные консервы добавляют супу нежный вкус и делают его более питательным, а картофель обеспечивает сытность. Это блюдо станет отличным выбором для любого сезона, сообщает Вarabolya.

Ингредиенты:

рыбные консервы (сайра, тунец или сардины) — 1 банка;

картофель — 3-4 штуки среднего размера;

морковь — 1 штука;

лук — 1 штука;

зеленый горошек — 1 банка (по желанию);

вода — 1,5 литра;

лавровый лист — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

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Приготовление:

Шаг 1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться.

Шаг 2. Мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до мягкости.

Шаг 3. Когда картофель будет почти готов, добавьте в кастрюлю обжаренные овощи, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Откройте банку с рыбными консервами, слейте жидкость и добавьте рыбу в суп. Также можно добавить зеленый горошек для дополнительной текстуры.

Шаг 5. Варите суп еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.

Шаг 6. Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью.

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