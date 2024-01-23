Как удалить стойкие пятна на чашках, которые остались от чая и кофе — народные методы

Замечали ли вы, что на любимой чашке появился темный оттенок, внутри коричневые пятна, она потеряла привлекательный вид и со временем даже стыдно ее доставать перед гостями. Не волнуйтесь, это нормальное явление и вы не одни такие. Действительно, со временем на посуде, а именно на чашках, появляются некрасивые пятна от чая или кофе.

Это все происходит потому, что фактически постоянно посуда попадает под термическое воздействие. Концентрация напитка въедается в материал из которого изготовлена посуда и избавиться от него обычным моющим средством не так уж и легко. Но не стоит сразу же отправлять посуду в мусорку. Дайте своим чашкам второй шанс на жизнь. Фокус подготовил подборку действенных методов для удаления стойких пятен от чая и кофе на чашках.

Соль и лимон

Возьмите чашку, насыпьте небольшое количество соли на пятно, место потемнения, а затем выдавите несколько капель лимонного сока на соль. Оставьте на 2-3 минуты. После с помощью губки или мягкой щетки помойте чашку водой.

Сода и уксус

Смешайте пропорционально количество соды и уксуса, чтобы образовалась смесь в виде пасты. Нанесите массу на пятно, оставьте на несколько минут, а затем вытрите его мягкой губкой. Тщательно промойте чашку под водой.

Читайте также:

Таро прогноз на 22-28 января — выберите одну карту и узнайте, что ждать

Как уберечь свою кожу от сухости зимой

7 неожиданных вещей, которые можно очистить кукурузным крахмалом: полезные лайфхаки

Мука и молоко

Смешайте в равной пропорции молоко и муку, чтобы образовалась паста. Нанесите на место пятна и оставьте до высыхания. После тщательно промойте водой.

Использование льда

Положите несколько кубиков льда на пятно и оставьте на несколько минут. Затем снимите лед и вытрите пятно тканью или губкой. Промойте чашку водой.

Перекись водорода

Намочите пятно гидроген-пероксидом (пероксид водорода) и оставьте на несколько минут. Затем вытрите пятно мягкой губкой. Будьте осторожны, поскольку гидроген пероксид может влиять на краску чашки, поэтому перед использованием убедитесь, что она безопасна для использования на вашей посуде.

Всегда сначала проверьте эти методы на невидимой части чашки, чтобы убедиться, что они не повредят материал.

Читайте также:

Полезнее для здоровья: 5 причин заменить утренний кофе чаем

Филолог назвал слова, которые больше не пишутся с большой буквы

Всего две вещи: девушка изменила себя до неузнаваемости и раскрыла секрет трансформации