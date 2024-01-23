40 лет: почему многие не отмечают этот юбилей

40-летие – это переход к пятому десятку, и часто люди в это время оценивают свои достижения, сожалеют об утраченных возможностях и не питают особого оптимизма по поводу будущего. Однако все эти эмоции легко объясняются несколькими факторами.

40-летие для многих людей дата, которую они стараются не отмечать. Это касается не только украинцев или жителей пост-советских республик, но и других стран. Фокус собрал самые частые объяснения нежелания праздновать 40-летний юбилей и суеверия, связанные с этой цифрой.

40 ассоциируется со смертью и страданиями

Цифра 40 несколько раз встречается в Библии. Это и и Великий потоп, длившийся 40 дней, и Моисей, водивший свой народ по пустыне 40 лет, и Иисус Христос, который выдерживал пост 40 дней и 40 ночей в Иудейской пустыне, а затем находился 40 дней на земле после своего воскресения,

Кроме того, бытует мнение, что душа человека блуждает по земле еще 40 дней после смерти, после чего в третий и последний раз предстает перед Богом, который решает, куда ей отправиться.

Не исключено, что именно эти библейские события и сформировали такое упрежденное отношение к этой дате. При этом в Библии нигде не сказано, что этот возраст несет какую-то опасность для человека.

Суеверия, связанные с цифрой 4, могут уходить корнями и в Среднюю и Восточную Азию, где четверка является цифрой несчастья, по аналогии с христианской цифрой 13. В этих регионах даже не отмечают четвертый этаж здания, а в Японии и вовсе нет больничных палат с этим номером. В китайском языке название цифры 4 звучит похоже на слово "смерть".

Самое интересное, что в Китае 40-летие разрешено праздновать только женщинам, но не мужчинам. С 30-летним юбилеем все ровно наоборот.

Что говорят астрология и нумерология?

С точки зрения астрологов, 40-летие знаменует собой кризис личности, с которым человеку предстоит справиться. Все дело в том, что до 43 лет личность будет сопровождать Уран, создающий тяжелые испытания — болезни, увольнения, распад семьи и другие невзгоды.

Смежная с астрологией нумерология также советует людям, которым исполнилось 40 лет, не стремится к праздности и праздникам. В эту пору человека ожидает новая ступень развития, поэтому отвлекаться на бытовые радости попросту нельзя.

40-летие с точки зрения психологии

У психологов есть свое объяснение, почему далеко не все стремятся праздновать переход на пятый десяток. В период с 35 до 55 лет у личности начинается так называемый "кризис среднего возраста", который наиболее ярко проявляется в 40.

Согласно исследованию, изучившему данные из 145 стран, 40–50 лет — самый несчастливый период в жизни. Как гласит анализ, благополучие человека имеет U‑образную форму: в детстве и юности оно находится на пике, затем снижается, достигая минимума в 40–50 лет, а потом вновь начинает расти.

На пятом десятке физическая форма людей начинает ухудшаться. Организм медленнее восстанавливается после заболеваний и нагрузок, появляются внешние признаки старения. В то же время общество предъявляет к людям такого возраста высокие требования: они должны обеспечивать подрастающих детей, помогать престарелым родителям, хорошо зарабатывать, принимать участие в общественной жизни.

Поэтому внезапная болезнь, семейные неурядицы или потеря работы по людям в этом возрасте бьют намного сильнее, чем по 20-30-летним.

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