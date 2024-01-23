Чем лучше мыть плиту: народные методы, которые помогут избавиться от жира

Каждая хозяйка знает одно важное правило: не оставлять грязной плиту после приготовления пищи. Ведь женщины как никто знают, как потом сложно вымыть плиту от засохших остатков пищи и жира, которые не были убраны сразу.

Конечно, бывают разные ситуации, и не всегда получается выделить время, но после все равно неприятно видеть грязной плиту. Поэтому для таких случаев стоит знать народные методы, которые могут в этом помочь. Фокус подготовил подборку действенных средств, которые способны побороть жирный налет на плите.

Соль и уксус

Смешайте соду с уксусом, чтобы создать пасту. Нанесите эту пасту на жирные участки плиты и оставьте на несколько часов. Затем слегка потрите пасту губкой или мягкой щеткой и смойте горячей водой.

Лимонная кислота

Растворите несколько ложек лимонной кислоты в стакане воды. Примените раствор на жирные пятна и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно протрите губкой и смойте водой.

Сок лимона

Также вы можете использовать лимонный сок как естественное средство для удаления жира. Нанесите лимонный сок на жирные пятна и оставьте на некоторое время. Затем тщательно протрите губкой или мягкими тканями и смойте горячей водой.

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Перекись водорода

Смочите губку или тряпку в 3% растворе гидрогена пероксида и протрите жирные пятна на плите. Затем смойте водой.

Зубная паста

Нанесите небольшое количество зубной пасты на губку и аккуратно протрите жирные пятна на плите. Затем смойте водой.

Перед мытьем плиты, всегда убеждайтесь в том, что она не подключена к электричеству и нет подачи газа перед тем, как начать очистку. Делайте это с осторожностью.

Стоит помнить, что эти методы могут не удалить весь жир и будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность плиты. Рекомендуется тестировать методы на невидимом участке перед использованием.

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