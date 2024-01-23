Пальчиковые игры для самых маленьких — интересные идеи, чем занять ребенка зимним вечером

Зима — период длинных вечеров в которые всегда приходится придумывать, чем занять ребенка. Конечно можно дать ему в руки телефон и забыть на несколько часов, но лучше уделить это время ребенку и заняться с ним чем-то интересным.

Именно поэтому в случае всегда будут интересны пальчиковые игры, которые не только интересны ребенку и занимают его внимание на некоторое время, еще они очень хорошо влияют на его развитие. Интересными идеями пальчиковых игр для самых маленьких детей поделилась социальный педагог Вероника Бех.

Пальчиковая игра "Снежный дом"

Один, два, три,

Снежный дом сделали мы

Вот кирпичик, еще один

Крыша, пол и стена

В доме есть кровать, чтобы спать

Кухня, еда готовить

Только кошка все время убегает,

Солнце выглянет, умоляя

И вот солнце засияло,

И в доме все растаяло!

Пальчиковая игра "Новый год"

Новый год на подходе,

В красных сапогах.

Сияют ясными огнями,

Везде елки по домах!

Пальчиковая игра "Мы во двор пошли гулять"

1,2,3,4,5, мы во двор пошли гулять,

Птичек хлебом покормили,

Снежный замок сорудили,

На санках покатались,

С детьми в прятки поиграли.

Греться пришли в дом

И легли в постель бегом.

Пальчиковая игра "Летят снежинки"

Ой, летят, летят, летят снежинки

На дома, на елки,

На дороги, на поля,

Белая, белая вся земля!

Пальчиковая игра "Снеговик"

Снежные шары катаю

И складываю их вместе

Нос морковка, глаза два

Я леплю снеговика.

Пальчиковая игра "Кот слепил себе пирог"

Падал снег на порог,

Кот слепил себе пирог.

Пока жарил, пока пил,

А пирог водой истек.

Кот не знал, что на пирог

Нужно тесто, а не снег.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо

Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами

Горячие бутерброды с французским хлебом

Пальчиковая игра "Елочка"

Как же сияет вся елка

Свечи блестят.

Детки бегают вокруг нее,

Ножки топают!

Пальчиковая игра "Снежинки"

С неба падают снежинки

В мои ладони

Белым снегом замело тропинки

Сказка у нас на дворе

Пальчиковая игра "Снежинки"

Мне на ладонь

Всплыли с облака

Две белые снежинки и еще две снежинки.

А вместе получается

Какая-то странность -

А вместе получается Капля одна!

Читайте также:

Как приготовить гуакамоле — рецепт с луком и острым перцем

Как приготовить постный майонез из яблок

Топ 3 вкуснейших соуса на все случаи жизни