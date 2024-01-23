Как часто нужно чистить утюг и что сделать, чтобы он служил дольше

Утюг прослужит дольше, если за ним правльно ухаживать. Сюда входит не только правильное использование, но и регулярная чистка.

Утюг – незаменимый бытовой прибор в каждом доме. Однако он, как и другая техника, имеет свойство загрязняться: на подошве образовываются пятна, резервуар для воды может покрыться накипью, и в конечном итоге утюг нуждается в чистке. Она существенно продлит срок его службы. Как правильно очистить утюг и как часто нужно это делать, рассказала эксперт по домоводству Марта Стюарт.

Как часто нужно чистить утюг?

Частота чистки утюга зависит от того, как часто им пользуются, говорит Кэти Кохун, директор по франчайзингу компании Two Maids.

"Если вы пользуетесь утюгом ежедневно, его нужно чистить его хотя бы раз в месяц. Если вы используете его только от случая к случаю, постарайтесь тщательно чистить утюг пару раз в год. Поддержание блеска вашего утюга визуально приятно, но также может помочь защитить пластину от износа, а вещи – от пропалин.

Как почистить утюг?

Хотя утюг — это инструмент для чистки, для его правильной работы требуется определенный уход.

"Обязательно опорожняйте резервуар для воды после каждого использования, так как застойная вода может вызвать плесень и другие отложения", — говорит Кохун.

Для чистки утюга вам понадобятся:

пищевая сода;

ватные палочки;

дистиллированная вода.

Чтобы очистить вентиляционные отверстия и подошву утюга, смешайте пищевую соду и воду в соотношении 2:1, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на подошву утюга, покрыв участки с тяжелыми минеральными отложениями, и протрите влажной тканью.

Окуните ватные палочки в дистиллированную воду и вставьте их концы в отверстия для пара. Слейте воду из резервуара и добавьте дистиллированную воду или смесь 1/4 стакана белого уксуса и 3/4 стакана дистиллированной воды.

Включите утюг на полную мощность. Аккуратно перемещайте утюг назад и вперед над миской. Вода и пар смоют накипь и пыль через подошву. Когда резервуар для воды опустеет, утюг станет чистым.

Как удалить пятна с подошвы утюга?

Если подошва утюга покрыта характерными черными пятнами — сочетанием следов ожогов, расплавленных волокон ткани, скоплений воды, грязи и пыли, ее можно очистить, используя сухое хлопчатобумажное полотенце и соль.

Порядок действий для удаления пятен с утюга:

Включите утюг на максимальную мощность и полностью выключите подачу пара.

Проведите горячим сухим утюгом по сухому хлопчатобумажному полотенцу, пока он не станет чистым.

Посыпьте столовой ложкой соли газету, бумажное или сухое хлопчатобумажное полотенце и повторите.

Как сохранить утюг в чистоте?

По мнению экспертов, небольшой уход за утюгом имеет большое значение.

"Чтобы продлить срок службы утюга и обеспечить бесперебойную работу, обязательно соблюдайте все инструкции по уходу за тканью, не используйте утюг при слишком высокой температуре, а после остывания протирайте его после каждого использования", — советует Кохун.

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