Французский стиль: рецепт изысканного шоколадно-фисташкового тарта без выпечки

Это потрясающе вкусный десерт, приготовить который не составит большого труда.

Какой вкус может быть более утонченным и благородным, чем сочетание черного шоколада и фисташек? Десерт с таким изумительным вкусом во французском стиле не оставит равнодушным никого. А чтобы приготовить это кулинарное чудо, нужно совсем немного усилий и терпение дождаться, пока застынет шоколад. А вот духовка вам не понадобится совсем. Рецептом тарта поделился сайт Home Idealist.

Ингредиенты:

Для тарта:

печенье Oreo без начинки – 200 г;

жареные соленые фисташки – 100 г;

кокосовое масло – 70 г.

Для шоколадного ганаша:

кокосовое молоко – 300 мл;

растворимый кофе – 1 ч.л.;

черный шоколад – 170 г.

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Приготовление

Шаг 1

Измельчите к блендере фисташки и печенье. Добавьте кокосовое масло и хорошо все перемешайте.

Шаг 2

Получившуюся смесь выложите в прямоугольную форму для выпечки размером 35 на 11 см, застеленную пищевой пленкой. Разровняйте смесь по дну формы и сделайте бортики.

Шаг 3

Уберите форму с тестом в морозилку на 20 минут.

Шаг 4

По основа для тарта замерзает, смешайте в кастрюле с толстым дном кокосовое молоко и растворимый кофе. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и снимите с огня.

Шаг 5

Черный шоколад натрите на терке и добавьте шоколадную крошку в кастрюлю. Перемешивайте ганаш, пока шоколад полностью не растворится, а смесь не станет однородного цвета. Остудите ганаш до комнатной температуры.

Шаг 6

Достаньте форму с основой для тарта из морозилки и вылейте в нее ганаш. Уберите тарт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы ганаш хорошо застыл.

Шаг 7

Готовый тарт порежьте на порционные куски и украсьте фисташками.

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