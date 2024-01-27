Классика французской кухни: фрикасе из курицы с шампиньонами

Для этого рецепта лучше взять бедрышки и голени молодой курицы. Если хотите получить менее калорийное блюдо, выбирайте куриную грудку и нежирные сливки.

Фрикасе – классическое блюдо французской кухни, которое готовится из белого мяса под белым соусом. Чаще всего фрикасе готовят из курицы или кролика. В блюдо обычно добавляют шампиньоны, спаржу или спаржевую фасоль, каперсы, зеленый горошек. Но самое главное, без чего это блюдо нельзя назвать фрикасе – соус из сливок с яичными желтками. Рецептом фрикасе поделился сайт Papi Gutto.

Подают фрикасе в основном с отварным рисом. Также на гарнир можно подать спаржу или салат из свежих овощей.

Ингредиенты:

мука – 1 ст. л.;

сливочное масло – 30 г;

куриные яйца – 1 шт.;

морковь – 150 г;

соль – по вкусу;

шампиньоны – 200 г;

сливки – 150 мл;

прованские травы – по вкусу;

куриные голени – 600 г;

вода или куриный бульон –

болгарский перец – 100 г.

Читайте также:

Легендарное блюдо: как приготовить настоящую говядину по-бургундски

Мясо просто тает во рту: секреты приготовления утиного конфи

Тартифлет: как приготовить вкуснейшее блюдо французской кухни (видео)

Приготовление

Шаг 1

Морковь нарежьте кружочками, а сладкий перец – кубиками.

Шаг 2

Куриные голени промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 3

В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, выложите в него мясо и слегка обжарьте. Переложите обжаренные голени в отдельную миску.

Шаг 4

В тот же сотейник выложите морковь и сладкий перец и обжаривайте их минут 5. Шампиньоны порежьте крупно, добавьте к овощам и готовьте еще 7-8 минут.

Шаг 5

Верните курицу в сотейник. Добавьте воду или куриный бульон, чтобы она едва покрыла курицу с овощами и грибами. Доведите содержимое сотейника до кипения.

Шаг 6

В отдельной маленькой сковороде обжарьте муку до кремового цвета, постоянно помешивая. Выключите огонь, добавьте горячий бульон и хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

Шаг 7

Добавьте муку с бульоном в сотейник к остальным продуктам и хорошо перемешайте.

Шаг 8

Посолите, приправьте прованскими травами и снова перемешайте.

Шаг 9

Уменьшите огонь, чтобы жидкость в сотейнике едва кипела. Накройте крышкой и тушите еще 30 минут.

Шаг 10

Венчиком взбейте яичный желток, добавьте сливки и размешайте до однородности.

Шаг 11

Влейте желток со сливками в сотейник, перемешайте, доведите почти до кипения. Уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой еще 10 минут.

Шаг 12

Дайте блюду немного остыть, чтобы загустел соус. Разложите по тарелкам, добавьте гарнир и подавайте к столу.

Читайте также:

Французская классика: сырный суп с чесночными гренками

Изысканный биск с креветками: согревающий и душевный зимний суп

Суп марсельских рыбаков: классический рецепт Буйабес с рыбой и морепродуктами