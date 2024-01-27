Классика французской кухни: фрикасе из курицы с шампиньонами
Для этого рецепта лучше взять бедрышки и голени молодой курицы. Если хотите получить менее калорийное блюдо, выбирайте куриную грудку и нежирные сливки.
Фрикасе – классическое блюдо французской кухни, которое готовится из белого мяса под белым соусом. Чаще всего фрикасе готовят из курицы или кролика. В блюдо обычно добавляют шампиньоны, спаржу или спаржевую фасоль, каперсы, зеленый горошек. Но самое главное, без чего это блюдо нельзя назвать фрикасе – соус из сливок с яичными желтками. Рецептом фрикасе поделился сайт Papi Gutto.
Подают фрикасе в основном с отварным рисом. Также на гарнир можно подать спаржу или салат из свежих овощей.
Ингредиенты:
- мука – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 30 г;
- куриные яйца – 1 шт.;
- морковь – 150 г;
- соль – по вкусу;
- шампиньоны – 200 г;
- сливки – 150 мл;
- прованские травы – по вкусу;
- куриные голени – 600 г;
- вода или куриный бульон –
- болгарский перец – 100 г.
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Приготовление
Шаг 1
Морковь нарежьте кружочками, а сладкий перец – кубиками.
Шаг 2
Куриные голени промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Шаг 3
В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, выложите в него мясо и слегка обжарьте. Переложите обжаренные голени в отдельную миску.
Шаг 4
В тот же сотейник выложите морковь и сладкий перец и обжаривайте их минут 5. Шампиньоны порежьте крупно, добавьте к овощам и готовьте еще 7-8 минут.
Шаг 5
Верните курицу в сотейник. Добавьте воду или куриный бульон, чтобы она едва покрыла курицу с овощами и грибами. Доведите содержимое сотейника до кипения.
Шаг 6
В отдельной маленькой сковороде обжарьте муку до кремового цвета, постоянно помешивая. Выключите огонь, добавьте горячий бульон и хорошо перемешайте, чтобы не было комков.
Шаг 7
Добавьте муку с бульоном в сотейник к остальным продуктам и хорошо перемешайте.
Шаг 8
Посолите, приправьте прованскими травами и снова перемешайте.
Шаг 9
Уменьшите огонь, чтобы жидкость в сотейнике едва кипела. Накройте крышкой и тушите еще 30 минут.
Шаг 10
Венчиком взбейте яичный желток, добавьте сливки и размешайте до однородности.
Шаг 11
Влейте желток со сливками в сотейник, перемешайте, доведите почти до кипения. Уменьшите огонь до минимума и томите под крышкой еще 10 минут.
Шаг 12
Дайте блюду немного остыть, чтобы загустел соус. Разложите по тарелкам, добавьте гарнир и подавайте к столу.
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