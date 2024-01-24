Шоколадно-ванильный кекс на кефире: простой рецепт ароматной домашней выпечки
Шоколадный кекс — это нежное угощение, которое своим вкусом порадует вас и ваших близких. Этот кекс может быть украшен различными способами, чтобы добавить ему праздничного настроения.
Шоколадно-ванильный кекс – это изысканный и простой в приготовлении десерт, который сочетает в себе гармоничный вкус шоколада и нежность ванили, что делает его настоящим лакомством для всех сладкоежек, сообщает Телеграф.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- сахар — 150 г;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- сода — ½ чайной ложки;
- яйца — 3 шт.;
- масло растительное — 100 мл;
- кефир — 200 мл;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка.
Читайте также:
Как приготовить оладьи на кефире
Приготовление:
Шаг 1. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель и соду. Добавьте щепотку соли.
Шаг 2. В отдельной посуде взбейте яйца, затем добавьте кефир, растительное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.
Шаг 3. Аккуратно соедините сухие и жидкие компоненты, перемешивая до однородной консистенции.
Шаг 4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 40-45 минут или до сухой зубочистки.
Шаг 5. Дайте кексу остыть перед подачей. При желании украсьте сахарной пудрой или шоколадной глазурью.
Шоколадно-ванильный кекс порадует вас и ваших близких своим богатым вкусом и ароматом. Этот кекс станет прекрасным дополнением к чашке кофе или чаю.
Читайте также:
Шарлотка с яблоками и корицей в духовке
Домашний яблочный пирог с корицей