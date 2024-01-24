Вкусно и сытно: татарская шурпа из курицы

Обычно шурпа варится из баранины или птицы. Причем мясо кладется большими кусками и варится довольно долго, так что просто распадается на волокна и тает во рту.

Шурпа – это наваристый мясной бульон с овощами. Так называют этот суп татары, считая своим национальным блюдом, хотя под разными похожими названиями шурпа известна у многих народов от Алтая до Балкан. Отличает шурпу от других супов большое количество лука. Также добавляют крупно нарезанные овощи, чаще всего картофель и морковь. Рецептом этого вкусного согревающего супа поделился сайт Shef Donna.

Красный сладкий перец и помидоры – это необязательные компоненты блюда, но с ними шурпа будет только вкуснее. В зимнее время можно взять замороженный сладким перец и консервированные в собственном соку помидоры (главное, чтобы они не были очищены от шкурки).

Количество горького перца регулируйте по своему вкусу. Если добавить два стручка, как указано в рецепте, суп будет острым.

Ингредиенты:

курица (бедра, голени) – 700 г;

репчатый лук – 200 г;

морковь – 200 г;

картошка – 350 г;

красный сладкий перец – 150 г;

помидоры некрупные – 150 г;

горький перец – 2 стручка;

кинза или петрушка – пучок;

чеснок – 3 зубчика;

тмин – 2 чайные ложки;

фенхель – 1 чайная ложка;

лавровый лист – 2 шт.;

черный и красный перец, соль – по вкусу;

масло растительное – 1 ст.л.

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Приготовление

Шаг 1

Нагрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте немного растительного масла. Обжарьте куски курицы до золотистой корочки со всех сторон. Если у вас узкая кастрюля и вся курица не ложится в один слой, обжаривайте мясо частями.

Шаг 2

Тмин и фенхель разотрите в ступке. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте специи, лук и чеснок в кастрюлю к курице и залейте полтора литра кипятка.

Шаг 3

Добавьте в бульон лавровый лист, посолите по вкусу. Уменьшите огонь и варите около часа. Бульон должен едва кипеть.

Шаг 4

Подготовьте овощи. Нарежьте крупно морковь, картофель и сладкий перец. У помидор вырежьте плодоножки. Один стручок горького перца нарежьте колечками, семена удалите. Второй стручок отправится в кастрюлю целиком.

Шаг 5

Когда бульон и курица будут почти готовы, добавьте в кастрюлю морковь и горький перец.

Шаг 6

Дождитесь, когда бульон снова закипит и добавьте картофель.

Шаг 7

Через 10 минут после картошки добавьте сладкий перец и помидоры. Приправьте суп по вкусу красным и черным перцем и варите шурпу еще 15 минут.

Шаг 8

Кинзу или петрушку мелко нарежьте, добавьте в суп, перемешайте и через минуту выключите огонь.

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