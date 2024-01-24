Вкусно и сытно: татарская шурпа из курицы
Обычно шурпа варится из баранины или птицы. Причем мясо кладется большими кусками и варится довольно долго, так что просто распадается на волокна и тает во рту.
Шурпа – это наваристый мясной бульон с овощами. Так называют этот суп татары, считая своим национальным блюдом, хотя под разными похожими названиями шурпа известна у многих народов от Алтая до Балкан. Отличает шурпу от других супов большое количество лука. Также добавляют крупно нарезанные овощи, чаще всего картофель и морковь. Рецептом этого вкусного согревающего супа поделился сайт Shef Donna.
Красный сладкий перец и помидоры – это необязательные компоненты блюда, но с ними шурпа будет только вкуснее. В зимнее время можно взять замороженный сладким перец и консервированные в собственном соку помидоры (главное, чтобы они не были очищены от шкурки).
Количество горького перца регулируйте по своему вкусу. Если добавить два стручка, как указано в рецепте, суп будет острым.
Ингредиенты:
- курица (бедра, голени) – 700 г;
- репчатый лук – 200 г;
- морковь – 200 г;
- картошка – 350 г;
- красный сладкий перец – 150 г;
- помидоры некрупные – 150 г;
- горький перец – 2 стручка;
- кинза или петрушка – пучок;
- чеснок – 3 зубчика;
- тмин – 2 чайные ложки;
- фенхель – 1 чайная ложка;
- лавровый лист – 2 шт.;
- черный и красный перец, соль – по вкусу;
- масло растительное – 1 ст.л.
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Приготовление
Шаг 1
Нагрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте немного растительного масла. Обжарьте куски курицы до золотистой корочки со всех сторон. Если у вас узкая кастрюля и вся курица не ложится в один слой, обжаривайте мясо частями.
Шаг 2
Тмин и фенхель разотрите в ступке. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте специи, лук и чеснок в кастрюлю к курице и залейте полтора литра кипятка.
Шаг 3
Добавьте в бульон лавровый лист, посолите по вкусу. Уменьшите огонь и варите около часа. Бульон должен едва кипеть.
Шаг 4
Подготовьте овощи. Нарежьте крупно морковь, картофель и сладкий перец. У помидор вырежьте плодоножки. Один стручок горького перца нарежьте колечками, семена удалите. Второй стручок отправится в кастрюлю целиком.
Шаг 5
Когда бульон и курица будут почти готовы, добавьте в кастрюлю морковь и горький перец.
Шаг 6
Дождитесь, когда бульон снова закипит и добавьте картофель.
Шаг 7
Через 10 минут после картошки добавьте сладкий перец и помидоры. Приправьте суп по вкусу красным и черным перцем и варите шурпу еще 15 минут.
Шаг 8
Кинзу или петрушку мелко нарежьте, добавьте в суп, перемешайте и через минуту выключите огонь.
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