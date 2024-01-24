Рыба, запеченная с картофелем, грибами и сыром: простой рецепт вкусного обеда
Запеченная в духовке рыба – идеальный выбор для любителей сытных и ароматных блюд. Он порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и прекрасным внешним видом.
Рыба с картофелем, грибами и сыром – это блюдо, сочетающее в себе изысканные вкусы и ароматы, отлично подойдет как для обеда, так и для сытного ужина. Благодаря сочной рыбе, ароматным грибам и золотистой сырной корочке, это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы (например, треска, хек, минтай) — 500 г;
- картофель — 4 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу;
- укроп для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте картофель дольками, грибы — ломтиками, лук — полукольцами. Филе рыбы нарежьте на порционные кусочки.
Шаг 2. На сковороде на среднем огне обжарьте грибы и лук в сливочном масле до золотистого цвета.
Шаг 3. На дно формы для запекания выложите картофель, посолите и поперчите.
Шаг 4. Сверху на картофель равномерно распределите кусочки рыбы, посолите и поперчите.
Шаг 5. На рыбу выложите обжаренные грибы с луком.
Шаг 5. Посыпьте все тертым сыром.
Шаг 6. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 40 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр — золотистым.
Подавайте блюдо, украшенное свежим укропом.
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