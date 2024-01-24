Рыба, запеченная с картофелем, грибами и сыром: простой рецепт вкусного обеда

Запеченная в духовке рыба – идеальный выбор для любителей сытных и ароматных блюд. Он порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и прекрасным внешним видом.

Рыба с картофелем, грибами и сыром – это блюдо, сочетающее в себе изысканные вкусы и ароматы, отлично подойдет как для обеда, так и для сытного ужина. Благодаря сочной рыбе, ароматным грибам и золотистой сырной корочке, это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

филе белой рыбы (например, треска, хек, минтай) — 500 г;

картофель — 4 шт.;

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

укроп для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте картофель дольками, грибы — ломтиками, лук — полукольцами. Филе рыбы нарежьте на порционные кусочки.

Шаг 2. На сковороде на среднем огне обжарьте грибы и лук в сливочном масле до золотистого цвета.

Шаг 3. На дно формы для запекания выложите картофель, посолите и поперчите.

Шаг 4. Сверху на картофель равномерно распределите кусочки рыбы, посолите и поперчите.

Шаг 5. На рыбу выложите обжаренные грибы с луком.

Шаг 5. Посыпьте все тертым сыром.

Шаг 6. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 40 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр — золотистым.

Подавайте блюдо, украшенное свежим укропом.

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