Филолог рассказал, когда употреблять слово "манівці" (видео)
Языковед предлагает обогатить свой словарный запас колоритными лексемами. Одно из них — манівець.
Украинский филолог Александр Авраменко рассказал, что означает слово "манівці". Знаниями известный педагог поделился в одном из своих мини-уроков.
Популяризатор языка предлагает обогатить свой словарь колоритными украинскими словами. Например, слово манівець. Его в основном употребляют во множественном числе (манівці). Это не прямой, а обходной путь. Можно идти куда-то напрямик, а можно "манівцями".
В частности, с этим словом существуют также и фразеологизмы:
- говорити манівцями — говорить намеками, косвенно;
- іти манівцями, збитися на маніці — сбиться с дороги.
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Александр Авраменко — педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.
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