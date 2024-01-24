Как в домашних условиях приготовить классическую солянку как в ресторане

Солянка — вкусный вариант первого блюда с богатым мясным наполнением, которое идеально сочетается с томатной заправкой и кусочком лимона. Этот вариант супа готовят на насыщенном мясном бульоне с добавлением различных вариаций мяса. Чтобы придать супу интересный и пикантный аромат в конце приготовления в него доливают свежий росил из огурцов. Подают это блюдо с оливками, кусочком лимона и ложкой сметаны.

Конечно, как и большинства блюд, рецептура солянки варьируется с различными ингредиентами, однако, если вы мечтаете попробовать, ту самую солянку, которую когда-то ели в кафе и ресторане, тогда вам стоит попробовать приготовить ее по рецепту футблогера Алекса Миля.

Ингредиенты

400 граммов копченых ребер;

200 граммов сосисок;

200 граммов охотничьих колбасок;

450 граммов картофеля;

2 литра воды;

220 граммов лука;

100 граммов маринованных огурцов;

соль, перец — по вкусу

3 листа лаврушки;

1-2 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка масло для жарки;

2 чайные ложки лимонного сока;

3 столовые ложки томатной пасты;

по 30-40 граммов оливок и маслин.

Для подачи:

зелень (укроп, петрушка);

долька лимона;

сметана.

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Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем с приготовления бульона. Для этого берем кастрюлю в которой планируем готовить солянку, добавляем воду, копченые ребра и оставляем готовиться в течение 30 минут.

Шаг 2

В большинстве случаев, в кафе и ресторанах к солянке добавляют картофель. Вы вполне можете этого не делать. Однако, если все-таки решили добавить картофель, можете отправить его готовиться вместе с копчеными ребрами.

Шаг 3

Готовим зажарку. Для этого большую луковицу нужно мелко измельчить на кубики и отправить жариться на разогретую сковородку с растительным маслом. Довести до золотистости — ориентировочно 3-4 минуты.

Шаг 4

К жареному луку добавляем мелко нарезанные огурцы, которые также жарим в течение 3 минут.

Шаг 5

Добавим к зажарке томатную пасту и тушим еще 3 минуты. После нужно добавить немного бульона и протушить еще 5 минут.

Шаг 6

Достаем из бульона ребра и отделяем от них мясо. Мясо без кости возвращаем в бульон. Туда же добавляем нарезанные сосиски и копченые колбаски, а также готовую зажарку из лука и огурцов.

Шаг 7

Добавляем в бульон немного рассола из огурцов, немного лимонного сока. Добавляем соль, перец, лавровый лист, и сахар для стабилизации кислоты.

Шаг 8

Добавляем нарезанные оливки и маслины. Это можно сделать либо перед самой подачей, либо отправить в кастрюлю.

Шаг 9

Все тщательно перемешиваем, доводим до кипения и готовим еще в течение 15 минут. После выключаем огонь и даем настояться под крышкой полчаса.

Шаг 10

Для подачи посыпаем наш суп зеленью, добавляем лимон и щедрую ложку сметаны.

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