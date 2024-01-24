Как хранить огурцы, чтобы они оставались свежими и хрустящими: полезные лайфхаки

Благодаря этим полезным советам по хранению вам никогда не придется беспокоиться, что огурцы пропали до того, как вы их использовали. А эти овощи очень быстро приходят в негодность.

Сезон огурцов наступает летом, но и сейчас, зимой, они доступны на рынках и в магазинах. Минус в том, что они быстро портятся. При правильном хранении этот овощ может храниться в холодильнике до недели. Как сохранить огурцы свежими и хрустящими, пишет BHG.

Чтобы получить максимальную пользу от огурцов, важно знать, как выбрать идеально свежий овощ:

Цвет огурцов должен быть от среднего до темно-зеленого.

Огурцы должны быть твердыми, без мягких пятен, потертостей и морщин.

На нем не должно быть пятен, белой плесени и желтых пятен, так как это может свидетельствовать о загнивании или о том, что огурец перезрел и находится на грани гниения.

Свежий огурец практически не имеет запаха. Если он издает запах, возможно, он перезрел.

Огурцы не должны быть тяжелыми, как будто они полны воды.

Как подготовить огурцы к хранению

Аккуратно потрите огурец, держа его под простой прохладной проточной водой. Даже если вы используете огурец сразу или в тот же день, обязательно промойте его прохладной водой перед очисткой. Это поможет предотвратить попадание грязи и бактерий с ножа на мякоть огурца.

После мытья обязательно полностью высушите огурцы бумажными полотенцами или чистым впитывающим кухонным полотенцем, прежде чем хранить их. Если они хранятся влажными, избыток влаги может привести к тому, что они станут скользкими и быстро испортятся.

Как хранить огурцы в холодильнике

Хотя огурцы твердые и крепкие, на самом деле они не самый выносливый продукт для хранения. Они довольно скоропортящиеся и деликатные, поэтому для поддержания их свежести требуются особые требования.

Заверните огурцы. Когда огурцы полностью высохнут, их следует обернуть сухими бумажными полотенцами или сухим чистым кухонным полотенцем.

Огурцы необходимо хранить в холодильнике, если они не используются сразу. Однако хотя они и нуждаются в охлаждении, не храните огурцы при очень низких температурах. Лучше поместите их в самую теплую часть холодильника, которая обычно находится рядом с передней частью или на двери. Если они замерзнут в месте с низкой температурой, они испортятся, станут студенистыми, тяжелыми от воды и загниют изнутри.

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Можно ли хранить огурцы вне холодильника?

Если вы собираетесь использовать огурцы в ближайшее время, и не хотите класть их в холодильник, поместите их в прохладное, сухое место, вдали от прямых солнечных лучей. Излишняя влага может ускорить порчу, поэтому положите огурцы на бумажное полотенце или храните их в воздухопроницаемом контейнере.

Как хранить нарезанные огурцы

Храните остатки нарезанных огурцов в герметичном пакете или контейнере в холодильнике. Если вы очистили часть огурца и остались остатки, плотно заверните их в пищевую пленку, а затем поместите огурец в герметичный пластиковый пакет или контейнер с застежкой-молнией и верните в холодильник. Разрезанные огурцы хранятся в холодильнике 1-2 дня.

После мытья, сушки и упаковки огурцов люди часто хранят их в герметичном пакете или контейнере с застежкой-молнией, чтобы обеспечить защитную защиту. Однако этот метод удерживает влагу. Хотя это может быть идеально для других продуктов, огурцы в герметичном контейнере они быстро подвергаются воздействию конденсата, который вызывает гниение. Таким образом, огурцы прослужат дольше, если хранить их высушенными и завернутыми в сетчатый пакет для продуктов или что-то такое, что обеспечивает небольшой приток воздуха. Небольшая циркуляция воздуха сохранит огурцы хрустящими, сухими и свежими в течение более длительного периода времени.

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