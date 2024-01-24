Деми Мур в роскошном платье вышла на красную дорожку (видео)

Актриса сыграла роль одной из "лебедей" и платье выбрала соответствующее. В своем образе она воплотила весь гламур старого Голливуда.

61-летняя американская актриса Деми Мур продолжает демонстрировать неувядающую красоту, появляясь на красных дорожках в эффектных образах. Не стала исключением и премьера нового сериала канала FX "Вражда: Капоте против лебедей" в Музее современного искусства в Нью-Йорке, которую посетила кинодива, сыгравшая в проекте одну из ролей, пишет RCFA.

В своем образе Деми воплотила суть гламура старого Голливуда. На ней было эффектное черно-белое платье от Balmain, созданное в образе лебедя. Наряд в стиле 1960-1970-ых актриса подчеркнула серьгами и браслетом от Cartier. Ансамбль завершили босоножки на высоком устойчивом каблуке.

Свои волосы она оставила распущенными, а макияжем подчеркнула черты лица.

"Капоте против "лебедей" – вторая часть антологии "Вражда", автором которой является Райан Мерфи, известный по свои проектам "Хор" и "Американская история ужасов". Сериал рассказывает об авторе "Завтрак у Тиффани" Трумене Капоте и "лебедях". Так Трумен называл своих подруг из высшего общества, влиятельных женщин нью-йоркской элиты

История долгой дружбы закончилась предательством. В 1975 году Капоте опубликовал в Esquire ехидное начало романа "Услышанные молитвы". В тексте рассказывались не самые приятные подробности и тайны "лебедей". Публикация разрушила их отношения и стала для Капоте социальным самоубийством.

Сериал выходит на экраны 31 января 2024 года

Главные роли в сериале, премьеру которого запланирована на 31 января, сыграли Том Холландер, Наоми Уоттс, Деми Мур, Хлоя Севиньи и другие.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур рассказала, как чувствует себя в статусе бабушки.