Забудьте о классическом рецепте овсянки — ленивая овсянка с шоколадом

Овсянка на завтрак является отличным выбором для утреннего рациона! Она является вкусным и питательным блюдом. Она снижает холестерин, является отличным источником антиоксидантов, способствует пищеварению и регулирует уровень сахара в крови. Именно поэтому часто при выборе, что приготовить на завтрак, выпадает именно оно. Однако, классический вариант этого блюда быстро может надоесть, а отказываться от его полезных свойств не очень то и хочется.

Если вам надоел классический вариант овсянки, тогда попробуйте приготовить ее ленивую версию шоколадной овсянки, которую можно приготовить вечером и не тратить время на приготовление пищи утром. Этот вариант содержит в себе вкусное сочетание ингредиентов, а главное этот вариант овсянки подходит и в холодном, и в теплом виде предложила футблогер Валерия Велигура.

Ингредиенты

75 граммов спелого банана;

75 граммов овсянки или овсяных хлопьев;

7 г какао;

щепотка соли;

200 миллилитров молока;

40 граммов вареной сгущенки, карамели и арахисовой пасты;

20 граммов шоколада;

10 граммов орешков.

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Способ приготовления

Шаг 1

Берем спелый банан и разминаем вилкой до состояния пюре.

Шаг 2

Смешиваем пюре банана вместе с овсяными хлопьями. Туда же добавляем 7 граммов какао, щепотку соли, 200 миллилитров молока и тщательно все перемешиваем до однородности. Если вы предпочитаете более сладкий вариант, тогда добавьте любой подсластитель, например, сахар, сироп, сахарозаменитель, мед и тому подобные.

Шаг 3

Готовую смесь высыпаем в стакан и убираем в холодильник на целую ночь.

Шаг 4

Утром достаем овсяную заготовку, покрываем тонким слоем сгущенки, карамели, или арахисовой пасты. После сверху поливаем растопленным в микроволновке шоколадом и украшаем орешками.

Шаг 5

Убираем готовое блюдо в холодильник до полного застывания шоколада. После можно пробовать на вкус.

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