Гармония вкуса: легкий рецепт брауни с творогом и вишней

Брауни по этому рецепту получается очень нежным, а насыщенный вкус шоколада оттеняет вишневая кислинка и сливочные нотки творога.

Традиционно "Брауни" называют шоколадное пирожное или пирог. Появился рецепт в конце 19 века в американской кухне и так понравился любителям шоколадных десертов, что у него появилось огромное количество вариаций, которые могут иметь консистенцию торта, кекса или печенья. Одним из таких рецептов с творогом и вишней поделился сайт Sweet Tweets.

Ингредиенты:

шоколад черный – 100 г;

яйца – 5 шт.;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 150 г;

мука – 100 г;

творог жирный – 300 г;

ванильный сахар – 1 пакетик;

вишня замороженная – 400 г;

соль – щепотка.

Читайте также:

Торт "Три шоколада": невероятно вкусный и нежный десерт

Домашние батончики "Сникерс" без выпечки и сахара: идеальный перекус для сладкоежек

Восхитительные кексы "Захер": самый шоколадный десерт на скорую руку

Приготовление

Шаг 1

Шоколад поломайте на кусочки и растопите вместе с маслом в кастрюле с толстым дном на минимальном огне. Остудите смесь до комнатной температуры.

Шаг 2

Добавьте в шоколадную массу 100 г сахара, перемешайте. Затем по одному добавьте 3 яйца, хорошо вымешивая после каждого добавления.

Шаг 3

Добавьте муку и соль и замесите шоколадное тесто.

Шаг 4

Приготовьте творожный крем. Лучше всего воспользоваться не миксером, а блендером. Взбейте 2 яйца и 50 г сахара, добавьте щепотку соли, ванильный сахар и творог. Взбейте еще раз до кремообразной консистенции.

Шаг 5

Форму с высокими бортиками смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее треть шоколадного теста и равномерно распределите по дну формы.

Шаг 6

Выложите половину творожной массы, сверху разложите замороженную вишню. Повторите слои еще раз: шоколадный, творожный, вишня.

Шаг 7

Верхним слоем выложите оставшееся шоколадное тесто и хорошо разровняйте его лопаткой.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте брауни примерно 30-35 минут. Важно не пересушить пирог, поэтому духовку лучше выключить раньше, чем позже.

Читайте также:

Шоколадные блинчики с вишней и сыром: рецепт изысканного десерта

Лучший десерт на выходные: простой рецепт шоколадной бабки

Шоколадные булочки без дрожжей: рецепт быстрой выпечки