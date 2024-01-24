Гармония вкуса: легкий рецепт брауни с творогом и вишней
Брауни по этому рецепту получается очень нежным, а насыщенный вкус шоколада оттеняет вишневая кислинка и сливочные нотки творога.
Традиционно "Брауни" называют шоколадное пирожное или пирог. Появился рецепт в конце 19 века в американской кухне и так понравился любителям шоколадных десертов, что у него появилось огромное количество вариаций, которые могут иметь консистенцию торта, кекса или печенья. Одним из таких рецептов с творогом и вишней поделился сайт Sweet Tweets.
Ингредиенты:
- шоколад черный – 100 г;
- яйца – 5 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 150 г;
- мука – 100 г;
- творог жирный – 300 г;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- вишня замороженная – 400 г;
- соль – щепотка.
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Приготовление
Шаг 1
Шоколад поломайте на кусочки и растопите вместе с маслом в кастрюле с толстым дном на минимальном огне. Остудите смесь до комнатной температуры.
Шаг 2
Добавьте в шоколадную массу 100 г сахара, перемешайте. Затем по одному добавьте 3 яйца, хорошо вымешивая после каждого добавления.
Шаг 3
Добавьте муку и соль и замесите шоколадное тесто.
Шаг 4
Приготовьте творожный крем. Лучше всего воспользоваться не миксером, а блендером. Взбейте 2 яйца и 50 г сахара, добавьте щепотку соли, ванильный сахар и творог. Взбейте еще раз до кремообразной консистенции.
Шаг 5
Форму с высокими бортиками смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее треть шоколадного теста и равномерно распределите по дну формы.
Шаг 6
Выложите половину творожной массы, сверху разложите замороженную вишню. Повторите слои еще раз: шоколадный, творожный, вишня.
Шаг 7
Верхним слоем выложите оставшееся шоколадное тесто и хорошо разровняйте его лопаткой.
Шаг 8
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте брауни примерно 30-35 минут. Важно не пересушить пирог, поэтому духовку лучше выключить раньше, чем позже.
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