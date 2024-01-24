10 неожиданных вещей, которые можно очистить спиртом: полезные лайфхаки

Это средство из вашей аптечки настолько универсально, что вы, вероятно, не используете его в полной мере. А ведь спиртом можно отчистить множество вещей.

Бутылка изопропилового спирта, более известного как медицинский спирт, стоит недорого, широко доступна и, вероятно, стоит на полке у вас дома. Если нет, мы настоятельно рекомендуем добавить спирт в свой список покупок. Эта чудодейственная жидкость, благодаря своим антисептическим и дезинфицирующим свойствам является решением бесчисленных бытовых проблем. Каких именно, пишет BHG.

Возможно, вы уже используете медицинский спирт в качестве натурального чистящего средства, но есть вероятность, что есть некоторые вещи, о которых вы не знали, что им можно очистить. От удаления перманентного маркера с более чем дюжины поверхностей до удаления красного вина с различных типов тканей и напольных покрытий — это чистящее средство мало с чем может справиться.

Сохраните это руководство о вещах, которые можно очистить медицинским спиртом, на случай, если в следующий раз вы столкнетесь со стойким пятном или липкой поверхностью.

Советы по безопасности при чистке спиртом

Прежде чем вытащить бутылку со спиртом, обратите внимание на эти правила техники безопасности, чтобы не причинить непреднамеренного вреда. Помните об этих важных правилах, готовясь очистить (почти) каждую грязную поверхность в вашем доме.

Никогда не смешивайте медицинский спирт с отбеливателем. В совокупности эти два вещества создают хлороформ, который токсичен для вдыхания человека.

Никогда не используйте медицинский спирт рядом с пламенем, так как это легковоспламеняющееся вещество. Перед тем как открыть бутылку, задуйте свечи и храните ее вдали от источников тепла.

Всегда используйте медицинский спирт в хорошо проветриваемом помещении. Откройте окна и включите вентиляторы, если это возможно.

Всегда храните медицинский спирт в недоступном для детей и домашних животных месте.

Всегда проверяйте, можно ли очистить сомнительный материал или поверхность медицинским спиртом, прежде чем потенциально повредить ваши вещи. Также неплохо протестировать его на небольшом незаметном участке, даже если его использование на этом конкретном предмете считается безопасным.

Никогда не употребляйте медицинский спирт, даже в небольших количествах. Даже если вы протираете им рану, используйте его экономно, так как слишком большое его впитывание в кожу может стать опасным.

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Что можно чистить спиртом

Нержавеющая сталь и хром

Легко удалите пятна от воды, пятна и отпечатки пальцев с нержавеющей стали, смочив ткань из микрофибры медицинским спиртом и протерев ею приборы или раковины (в направлении волокон). Дверца вашего холодильника, микроволновой печи и посудомоечной машины может снова засиять за считанные минуты. Медицинский спирт можно использовать даже для удаления помады и чернил со стального барабана сушилки.

Такую же процедуру выполните для удаления подтеков и пятен с хромированных светильников и деталей мебели. Медицинский спирт испаряется поэтому например, нет необходимости промывать его после протирания кранов. Он просто в мгновение ока разрушает минеральные отложения, которые создают пятна от жесткой воды.

Микроволновая печь

Забыли накрыть остатки томатного соуса в микроволновой печи? Не нужно беспокоиться об очистке. Попробуйте добавить равные части медицинского спирта и воды в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, и нагреть ее в течение минуты или двух. Дайте ему немного остыть, окуните в жидкость ткань из микрофибры и протрите ею внутреннюю часть микроволновой печи. Пар, образовавшийся из смеси, разрыхлит остатки продуктов, и их будет намного легче вынуть.

Жир и грязь

Возьмите миску, наполните ее 50% горячей водой и 50% медицинским спиртом, а затем окуните в раствор чистую губку. Спирт облегчит очистку жирных пятен на плите, кухонном фартуке, шкафах и даже мелкой бытовой технике. Убедившись, что пятна исчезли, смочите вторую чистую губку теплой водой, чтобы сполоснуть ее, а затем вытрите место насухо мягким полотенцем.

Стекло и зеркала

Сэкономьте деньги и сделайте средство для мытья окон своими руками, смешав медицинский спирт с водой (и небольшим количеством белого уксуса, если хотите) в пульверизаторе. Встряхните его, чтобы смешать ингредиенты, и распылите на стеклянные поверхности, такие как окна или столешницы, а также на зеркала в доме, чтобы придать им блеск без разводов. Это отличный способ удалить лак для волос и зубную пасту, которые разбрызгиваются на зеркалах в ванной, а также остатки маркера с досок в вашем офисе.

Люстры

Чистка люстры – непростая задача, независимо от того, что вы для этого используете. Наполните распылитель одной частью спирта и четырьмя частями дистиллированной воды, а затем распылите смесь на мягкую ткань. Надев хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев, тщательно протрите отдельные части люстры, чтобы удалить грязь и мусор.

Жалюзи

Очистка оконных жалюзи, возможно, еще более утомительна, чем чистка люстры, но ее можно выполнить с помощью различных средств, в том числе медицинского спирта. Смочите в нем ткань, а затем оберните ее вокруг щетки для пыли или, если у вас ее нет, кухонной лопатки или набора щипцов. Пропускайте все, что вы используете, между каждой планкой, пока они не очистятся от пыли.

Обивка и ковер

Вывести пятно с дивана из микрофибры или ковра не так сложно, как может показаться, если воспользоваться медицинским спиртом. Распылите спирт непосредственно на пятно, а затем сразу же вытрите его светлой губкой или щеткой с мягкой щетиной. Как только она исчезнет, ​​влага также должна быстро исчезнуть. Затем вы можете использовать сухую щетку круговыми движениями, чтобы распушить ткань. Медицинский спирт также можно использовать для удаления с ковра стойких, липких пятен от свечного воска, древесного сока, или жиры. Воздержитесь от использования его на шерсти, вискозе и шелке, так как он может обесцветить эти волокна.

Электроника

Медицинский спирт — мощное средство против грязных мобильных телефонов, планшетов, наушников, контроллеров, клавиатур и компьютерной мыши. Подумайте, сколько раз в день вы прикасаетесь к этим предметам или приносите их (а именно телефон) с собой в ванную. Они не только быстро собирают бактерии и микробы, но также быстро накапливают грязь, жир, косметику и даже частицы пищи. Никогда не распыляйте медицинский спирт непосредственно на устройства, но вы можете дезинфицировать их, смочив в спирте безворсовую ткань и проведя ею по поверхностям, стараясь не попасть в открытые порты или динамики. Ватный тампон, смоченный спиртом, — отличный способ проникнуть в щели, например, между клавишами на клавиатуре.

Комнатные растения

Если вы заметили на своих драгоценных растениях небольшое заражение щитовками, в том числе мучнистыми червецами, смочите ватный тампон медицинским спиртом и приложите его к пораженным участкам. Это убьет насекомых, но не ваше растение.

Ювелирные изделия и серебро

Нет необходимости покупать дорогое чистящее средство, если вы можете почистить украшения, используя бытовые ингредиенты. Наполните миску медицинским спиртом, погрузите в него тусклые украшения и оставьте на ночь. С помощью ткани, ватного тампона или чистой зубной щетки аккуратно сотрите остатки мусора, а затем ненадолго окуните их в чистую миску со спиртом, прежде чем дать им высохнуть на воздухе. Обратите внимание, что этот подход следует использовать только для ювелирных изделий из серебра (включая стерлинговое серебро и платину), золота и большинства драгоценных камней. Бижутерию, в том числе изделия из пластика, меди, жемчуга или опалов, нельзя чистить спиртом, поскольку он может разъесть эти материалы.

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