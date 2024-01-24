Рецепт котлеты по-киевски из куриного фарша
Несмотря на то, что это более простой рецепт приготовления, сливочное масло будет так же вытекать из котлеты при разрезании. Блюдо будет сочным, вкусным и даже более полезным.
Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко раскрывает рецепт приготовления знаменитых котлет по-киевски.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г рубленого куриного фарша;
- 1 стакан муки для панировки;
- 1 стакан панировочных сухарей;
- 2-3 яйца;
- 100 г перемолотого сала;
- 10 веточек укропа;
- 100 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
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Сначала включаем духовку разогреваться до температуры 180 градусов.
В это время смешиваем в миске 500 г рубленого куриного фарша со 100 г перемолотого сала. Добавляем соль и перец по вкусу, мешаем и отбиваем.
После этого моем 10 веточек укропа и измельчаем зелень ножом. Разделяем 100 г сливочного масла на 6 кубиков. Фарш так же разделяем на 6 равных частей. Разбиваем в миску 2-3 яйца и слегка взбиваем вилкой.
Тогда обваливаем кубики сливочного масла в измельченном укропе. В каждую часть фарша выкладываем по кусочку масла с укропом.
Заворачиваем масло в фарш и формируем продолговатую котлету. То же самое повторяем с каждой частью фарша.
После этого панируем каждую котлету в муке, в яйце и в панировочных сухарях, после чего снова в яйце и сухарях.
Выкладываем сформированные котлеты на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку запекаться на полчаса при температуре 180 градусов.
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