Рецепт котлеты по-киевски из куриного фарша

Несмотря на то, что это более простой рецепт приготовления, сливочное масло будет так же вытекать из котлеты при разрезании. Блюдо будет сочным, вкусным и даже более полезным.

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко раскрывает рецепт приготовления знаменитых котлет по-киевски.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г рубленого куриного фарша;

1 стакан муки для панировки;

1 стакан панировочных сухарей;

2-3 яйца;

100 г перемолотого сала;

10 веточек укропа;

100 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Читайте также:

Рецепт салата с креветками и авокадо.

Рецепт борща с авокадо.

Рецепт теста для пиццы с манкой.

Сначала включаем духовку разогреваться до температуры 180 градусов.

В это время смешиваем в миске 500 г рубленого куриного фарша со 100 г перемолотого сала. Добавляем соль и перец по вкусу, мешаем и отбиваем.

После этого моем 10 веточек укропа и измельчаем зелень ножом. Разделяем 100 г сливочного масла на 6 кубиков. Фарш так же разделяем на 6 равных частей. Разбиваем в миску 2-3 яйца и слегка взбиваем вилкой.

Тогда обваливаем кубики сливочного масла в измельченном укропе. В каждую часть фарша выкладываем по кусочку масла с укропом.

Заворачиваем масло в фарш и формируем продолговатую котлету. То же самое повторяем с каждой частью фарша.

После этого панируем каждую котлету в муке, в яйце и в панировочных сухарях, после чего снова в яйце и сухарях.

Выкладываем сформированные котлеты на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку запекаться на полчаса при температуре 180 градусов.

Читайте также:

Рецепт домашнего кваса.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт ленивых голубцов.