Первое Полнолуние в 2024 году: когда будет и чего ожидать от Волчьей Луны

Первое Полнолуние 2024 года состоится 25 января в 19:54 по киевскому времени. Полная Луна во Льве будет способствовать тем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность.

Полнолуние во Льве может стать периодом для завершения старых дел, а также активной социальной жизни. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 25 января, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам Полнолуние во Льве?

Январское полнолуние традиционно называют Волчьей Луной. В этом месяце полнолуние произойдет в знаке Льва — самом огненном знаке. Это явление может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области вашей социальной жизни. Полная Луна во Льве будет способствовать тем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность. Вас может посетить чувство уверенности, появится желание произвести на кого-то впечатление, добиться восхищения.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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