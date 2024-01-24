Фортуна улыбается редко: самые невезучие знаки Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым фортуна улыбается реже остальных. Они не полагаются на удачу в своей жизни, а привыкли всего всего достигать своим упорством.

Некоторые знаки Зодиака знают, что полагаться на удачу им не стоит. Про самых невезучих в знаков рассказала астролог OLGA STELLA.

Козерог

Козерогам везет редко и добиться улыбки фортуны им не удается никакими способами, поэтому все, что у них есть, достается им упорством и трудом. А если везение и настигло представителей этого знака, то они склонны искать логичное объяснение удачной ситуации, а не верить в подарки судьбы.

Весы

Когда Весам везет, они устраивают маленький праздник — отблагодарить судьбу и насладиться моментом. Потому что случается это очень редко. Но Весы не акцентируют на этом внимание и дискомфорта в их жизнь это не приносит. Они надеятся на свой счастливый лотерейный билет, а кто упорно ждет, тот дождется своего.

Рыбы

Рыбы уже давно выучили: все хорошо в личной жизни, значит, можно ожидать трудностей на работе. В жизни представителей этого знака есть тенденция к тому, что им не может везти во всех сферах жизни одновременно. Это, конечно, расстраивает Рыб, но зато дает им мотивацию держаться в тонусе и решать проблемы.

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