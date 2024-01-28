Пирожки с яблоками и корицей: вкусно, как у бабушки

Подавайте ароматные пирожки с яблоками и корицей теплыми или остывшими. Ваша семья и друзья будут в восторге от этих простых, но невероятно вкусных домашних пирожков.

Пирожки с яблоками и корицей — это классическое угощение, которое наполнит ваш дом уютным ароматом и превратит обычный день в праздник. Эти пирожки станут отличным дополнением к чаю или кофе и понравятся всем, кто любит сладкую выпечку, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 400 г;

сахар – 100 г (и еще немного для посыпки);

сливочное масло – 100 г;

яйца куриные – 2 шт.;

дрожжи сухие – 10 г;

молоко теплое – 200 мл;

яблоки – 3 средних;

корица молотая – 2 чайные ложки;

соль – щепотка.

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Приготовление:

Растворите дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растворенные дрожжи, растопленное сливочное масло и яйца. Замесите мягкое, но не липкое тесто. Оставьте его в теплом месте на 1 час. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте маленькими кубиками. Смешайте яблоки с корицей и немного сахара по вкусу. Раскатайте поднявшееся тесто в тонкий пласт. Стаканом или формой вырежьте круглые заготовки. На одну половину каждого круга положите начинку, затем аккуратно защипните края, формируя пирожки. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте их на 15 минут для расстойки. Затем смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.

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