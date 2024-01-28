Лайт
Пирожки с яблоками и корицей: вкусно, как у бабушки
Подавайте ароматные пирожки с яблоками и корицей теплыми или остывшими. Ваша семья и друзья будут в восторге от этих простых, но невероятно вкусных домашних пирожков.
Пирожки с яблоками и корицей — это классическое угощение, которое наполнит ваш дом уютным ароматом и превратит обычный день в праздник. Эти пирожки станут отличным дополнением к чаю или кофе и понравятся всем, кто любит сладкую выпечку, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 400 г;
- сахар – 100 г (и еще немного для посыпки);
- сливочное масло – 100 г;
- яйца куриные – 2 шт.;
- дрожжи сухие – 10 г;
- молоко теплое – 200 мл;
- яблоки – 3 средних;
- корица молотая – 2 чайные ложки;
- соль – щепотка.
Читайте также:
Шарлотка с яблоками и корицей в духовке
Домашний яблочный пирог с корицей
Приготовление:
- Растворите дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растворенные дрожжи, растопленное сливочное масло и яйца. Замесите мягкое, но не липкое тесто. Оставьте его в теплом месте на 1 час.
- Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте маленькими кубиками. Смешайте яблоки с корицей и немного сахара по вкусу.
- Раскатайте поднявшееся тесто в тонкий пласт. Стаканом или формой вырежьте круглые заготовки. На одну половину каждого круга положите начинку, затем аккуратно защипните края, формируя пирожки.
- Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте их на 15 минут для расстойки. Затем смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахаром.
- Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 180°C, в течение 20-25 минут или до золотистой корочки.
Читайте также:
Песочное печенье с орехами и цедрой лимона: рецепт ароматной выпечки
Овсяное печенье с клюквой: простой рецепт ароматной выпечки
Печенье с миндальными хлопьями: рецепт ароматной и простой выпечки