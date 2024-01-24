Очень быстро и вкусно: рецепт ленивых вареников с соусом

Когда нет времени, а приготовить любимое блюдо очень хочется, есть выход. Можно воспользоваться "ленивым" методом.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом быстрого приготовления вареников, который в народе назвали "ленивым".

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для вареников:

300 г творога;

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

4 ст. л. муки;

1 щепотка соли (+ еще одна, чтобы добавить в воду при варке);

3 г цедры лимона.

Для соуса:

200 г натурального йогурта;

1 ст. л. сахарной пудры;

2 веточки мяты.

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Для начала берем 300 г творога и перетираем его через сито.

С половины лимона теркой натираем цедру.

В миске смешиваем творог, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Добавляем 4 ст. л. муки и замешиваем тесто. В кастрюлю наливаем воду и доводим ее до кипения.

Рабочую поверхность засыпаем мукой. Формируем из теста длинные трубочки и режем их на кусочки произвольной формы.

Нужно немного приплюснуть и обвалять в муке.

Отвариваем кусочки теста в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия. В это время беремся за приготовление соуса.

Смешиваем 200 г натурального йогурта, 1 ст. л. сахарной пудры и измельченные листья мяты с 2 веточек. Подаем вареники с соусом.

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