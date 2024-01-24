Очень быстро и вкусно: рецепт ленивых вареников с соусом
Когда нет времени, а приготовить любимое блюдо очень хочется, есть выход. Можно воспользоваться "ленивым" методом.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом быстрого приготовления вареников, который в народе назвали "ленивым".
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для вареников:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. муки;
- 1 щепотка соли (+ еще одна, чтобы добавить в воду при варке);
- 3 г цедры лимона.
Для соуса:
- 200 г натурального йогурта;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- 2 веточки мяты.
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Для начала берем 300 г творога и перетираем его через сито.
С половины лимона теркой натираем цедру.
В миске смешиваем творог, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Добавляем 4 ст. л. муки и замешиваем тесто. В кастрюлю наливаем воду и доводим ее до кипения.
Рабочую поверхность засыпаем мукой. Формируем из теста длинные трубочки и режем их на кусочки произвольной формы.
Нужно немного приплюснуть и обвалять в муке.
Отвариваем кусочки теста в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия. В это время беремся за приготовление соуса.
Смешиваем 200 г натурального йогурта, 1 ст. л. сахарной пудры и измельченные листья мяты с 2 веточек. Подаем вареники с соусом.
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