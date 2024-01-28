Лимонный тарт с миндалем и меренгой: аромат, который невозможно забыть

Десерт с лимонным кремом идеально сочетается с чашкой ароматного чая или кофе. Удивите своих близких и друзей этим восхитительным и элегантным угощением.

Лимонный тарт с миндалем и меренгой — это изысканный десерт, который порадует гурманов своей нежной текстурой и богатым вкусом. Этот тарт станет изюминкой любого стола и прекрасно подойдет для особенных случаев, пишет Prosto Recepty.

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука – 200 г;

сливочное масло – 100 г;

сахарная пудра – 50 г;

миндальная мука – 50 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка.

Для начинки:

лимоны – 2 шт. (сок и цедра);

сахар – 150 г;

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 100 г.

Для меренги:

белки яиц – 3 шт.;

сахар – 150 г;

соль – щепотка.

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Приготовление

Приготовление теста: смешайте муку, миндальную муку, сахарную пудру и соль. Добавьте кусочки холодного сливочного масла и перемешайте до состояния крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Сформируйте из теста шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Формирование основы тарта: раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, сформируйте бортики. Проколите дно вилкой. Выпекайте основу в духовке при 180°C в течение 15 минут. Приготовление лимонной начинки: в кастрюле смешайте лимонный сок, цедру, сахар и яйца. Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте кусочки сливочного масла, перемешайте до однородности и остудите. Сборка тарта: выложите лимонную начинку на предварительно выпеченное тесто. Приготовление меренги: взбейте белки с солью до мягких пиков, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до тех пор, пока меренга не станет глянцевой и плотной. Финальный этап: выложите меренгу на тарт, формируя пики. Запекайте тарт в духовке при 180°C в течение 10-15 минут или до золотистого цвета меренги.

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