Лимонный тарт с миндалем и меренгой: аромат, который невозможно забыть
Десерт с лимонным кремом идеально сочетается с чашкой ароматного чая или кофе. Удивите своих близких и друзей этим восхитительным и элегантным угощением.
Лимонный тарт с миндалем и меренгой — это изысканный десерт, который порадует гурманов своей нежной текстурой и богатым вкусом. Этот тарт станет изюминкой любого стола и прекрасно подойдет для особенных случаев, пишет Prosto Recepty.
Ингредиенты
Для теста:
- пшеничная мука – 200 г;
- сливочное масло – 100 г;
- сахарная пудра – 50 г;
- миндальная мука – 50 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- лимоны – 2 шт. (сок и цедра);
- сахар – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 100 г.
Для меренги:
- белки яиц – 3 шт.;
- сахар – 150 г;
- соль – щепотка.
Читайте также:
Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном
Шарлотка с яблоками и корицей в духовке
Песочное печенье с орехами и цедрой лимона
Приготовление
- Приготовление теста: смешайте муку, миндальную муку, сахарную пудру и соль. Добавьте кусочки холодного сливочного масла и перемешайте до состояния крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Сформируйте из теста шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
- Формирование основы тарта: раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, сформируйте бортики. Проколите дно вилкой. Выпекайте основу в духовке при 180°C в течение 15 минут.
- Приготовление лимонной начинки: в кастрюле смешайте лимонный сок, цедру, сахар и яйца. Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте кусочки сливочного масла, перемешайте до однородности и остудите.
- Сборка тарта: выложите лимонную начинку на предварительно выпеченное тесто.
- Приготовление меренги: взбейте белки с солью до мягких пиков, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до тех пор, пока меренга не станет глянцевой и плотной.
- Финальный этап: выложите меренгу на тарт, формируя пики. Запекайте тарт в духовке при 180°C в течение 10-15 минут или до золотистого цвета меренги.
Читайте также:
Песочное печенье с орехами и цедрой лимона: рецепт ароматной выпечки
Овсяное печенье с клюквой: простой рецепт ароматной выпечки
Печенье с миндальными хлопьями: рецепт ароматной и простой выпечки