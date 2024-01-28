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Тортильи с грибной начинкой и сыром: рецепт вкуснейшей горячей закуски
Закуска из тортильи, грибов и сыра получается невероятно вкусной и ароматной. Она прекрасно сочетается с легкими соусами или кремом из авокадо. Попробуйте и удивите своих гостей оригинальностью и вкусом.
Закуска из тортильи с грибами и сыром — это настоящее удовольствие для любителей простых, но вкусных блюд. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для вечеринок, сообщает Точка.net.
Ингредиенты:
- тортильи – 4 шт.;
- шампиньоны – 200 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- сливочное масло – 2 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец – по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) – для украшения.
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Приготовление:
- Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
- На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте до готовности грибов.
- На половину каждой тортильи выложите слой сыра, затем равномерно распределите грибы. Посыпьте сверху оставшимся сыром.
- Аккуратно сложите тортильи пополам, формируя полумесяцы.
- На сухой сковороде обжарьте каждую тортилью с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки.
- Готовые тортильи разрежьте на порционные кусочки, украсьте свежей зеленью.
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