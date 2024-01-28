Тортильи с грибной начинкой и сыром: рецепт вкуснейшей горячей закуски

Закуска из тортильи, грибов и сыра получается невероятно вкусной и ароматной. Она прекрасно сочетается с легкими соусами или кремом из авокадо. Попробуйте и удивите своих гостей оригинальностью и вкусом.

Закуска из тортильи с грибами и сыром — это настоящее удовольствие для любителей простых, но вкусных блюд. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для вечеринок, сообщает Точка.net.

Ингредиенты:

тортильи – 4 шт.;

шампиньоны – 200 г;

лук репчатый – 1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

сливочное масло – 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) – для украшения.

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Приготовление:

Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте до готовности грибов. На половину каждой тортильи выложите слой сыра, затем равномерно распределите грибы. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Аккуратно сложите тортильи пополам, формируя полумесяцы. На сухой сковороде обжарьте каждую тортилью с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки. Готовые тортильи разрежьте на порционные кусочки, украсьте свежей зеленью.

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