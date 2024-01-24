Как в домашних условиях приготовить вкусный лаваш всего из трех ингредиентов

Лаваш — идеальный диетический заменитель хлеба. Фактически это тот же хлеб, но в виде тонкой лепешки. Пришел он от кавказского народа и уверенно поселился на территории Украины. Чаще всего лаваш пробуют с мясом, к шашлыку, но в последнее время, изобретательные украинские хозяйки начали готовить из него и другие вкусные блюда и закуски.

Найти вкусный лаваш всегда можно на полках магазинов, однако и дома приготовить его не так уж и сложно. А главное, для приготовления лаваша в домашних условиях понадобится всего лишь три ингредиента. Как правильно приготовить лаваш в домашних условиях рассказала футблогер Анна.

Ингредиенты

350 граммов предварительно просеянной муки;

2 столовые ложки растительного масла;

200 миллилитров кипяченой воды;

1 чайная ложка соли с горкой.

Читайте также:

Рецепт котлеты по-киевски из куриного фарша

Вкусно и сытно: татарская шурпа из курицы: татарская шурпа из курицы

Забудьте о классическом рецепте овсянки — ленивая овсянка с шоколадом

Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем с приготовления теста. Муку предварительно нужно просеять. К ней добавляем соль и масло по указанным пропорциям в списке ингредиентов.

Шаг 2

Берем кипяченую воду и добавляем к муке. Замешиваем однородную массу, чтобы получить эластичное тесто.

Шаг 3

Готовую массу накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем на 15 минут в теплом месте.

Шаг 4

Достаем тесто и формируем из него колбаску, которую впоследствии нужно разделить на равные части. Ориентируйтесь на размеры вашей сковородки — всего у вас получится от 7 до 12 лавашей из указанных пропорций.

Шаг 5

На специально отведенной поверхности тонко раскатываем каждый шарик. Тесто эластичное поэтому не будет рваться или липнуть. Конечно чем тоньше вы раскатаете тесто, тем лучше.

Шаг 6

Ставим сковородку на огонь, разогреваем и выкладываем наши тонкие коржи. Смазывать сковородку маслом не нужно. Жарим каждый корж по одной минуте с каждой стороны.

Шаг 7

Для того, чтобы лаваши были мягкими, после того, как снимете его со сковородки, обязательно накройте влажным полотенцем.

Важно, пока готовите лаваш, остальные заготовки лучше прикрыть пищевой пленкой, чтобы не выветрились

Готовые лаваши спокойно можно использовать для приготовления шаурмы, или конвертиков с моцареллой, базиликом и помидорами. Также идеально подходит к мясу или просто как перекус.

Читайте также:

Гармония вкуса: легкий рецепт брауни с творогом и вишней: рецепт брауни с сыром и вишней

Хрустящая и золотистая картошка фри: как приготовить в домашних условиях

Очень быстро и вкусно: рецепт ленивых вареников с соусом: рецепт ленивых вареников с соусом