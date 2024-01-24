Пигментные пятна откуда берутся и как избавиться в домашних условиях

Гиперпигментация или как по другому их называют в народе пигментные пятна — достаточно распространенное явление среди женского пола как в летний, так и зимний период. Образуется она на лице, руках, спине или других участках тела. Происходит это из-за чрезмерного синтеза и накопления меланина в коже. Меланин — это пигмент, который придает нашей коже цвет, он содержится в клетках эпидермиса. Собственно, там он может и синтезироваться в специальных клетках — меланоцитах. Синтез меланина происходит в премеланосомах под воздействием фермента тирозиназы из молекул аминокислоты тирозина.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит активация меланоцитов, в результате, за счет стимуляции синтеза меланина и фотоокисления стимулируется пигментация кожи. Однако, это не единственная причина повышения выработки пигмента. Нутрициолог Диана Диденко рассказала, какие факторы влияют на образование пигментных пятен и витамины, которые помогут от них избавиться.

Нерациональное питание. Дефициты витаминов Е, А, Д, С, йода, меди, цинка и железа или чрезмерное употребление с пищей железа или препаратов железа, на фоне дефицита белка — это вполне может стать причиной появления на коже пигментных пятен.

Длительная интоксикация при хронических инфекциях (туберкулез, малярия, глистные инвазии) — один из факторов гиперпигментации.

Некоторые медицинские препараты имеют побочный эффект в виде пигментации (нитрат серебра, некоторые группы антибиотиков, гормональные противозачаточные препараты)

Меланоз в пожилом возрасте (старческие пятна). Мы видим это по старческим рукам, пятна на них возникают из-за дефицита железа и эстрогенов.

Истощение функции коры надпочечников, загрузка тяжелыми металлами.

Постакне, травмирование кожи (ожоги, раны, инъекции, укусы насекомых), не удачно проведенная косметическая процедура (лазерная шлифовка кожи, пилинг, дермабразия).

Анемия приводит к отложению железа в нетипичных местах. Организм пытается сделать запас ферритина и откладывает железо в кожу. На коже рук также могут образоваться пигментные пятна, которые очень часто связаны с анемией.

Во время менопаузы или беременности происходит гормональная перестройка организма, которая влияет на активность меланоцитов, вызывает их гиперфункцию.

Дефицит глутатиона. Глутатион — это главный антиоксидант, который синтезируется печенью, он блокирует действие активных радикалов.

Налаживание процессов детокса в печени и оттока желчи помогает уменьшить количество циркулирующих токсинов и устранить пигментацию.

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Что поможет избавиться от пигментации?

Фокус собрал наиболее действенные методы и рекомендации, которые помогут избавиться от пигментных пятен в домашних условиях.

Совет 1

Применяйте крем или серум с высоким фактором SPF (фактор загара) перед выходом на солнце. лучше всего взять привычку использовать его ежедневно.

Совет 2

Применяйте косметические средства, которые содержат активные вещества против пигментации, например, гидрокинон или ретиноиновую кислоту.

Совет 3

Используйте натуральные средства, такие как лимонный сок, уксус или алоэвера. Применяйте эти средства непосредственно на пятна, оставьте на несколько минут, а затем смойте теплой водой.

Совет 4

Регулярно используйте эксфолианты, которые помогут отшелушивать старые слои кожи и уменьшать пигментацию.

Совет 5

Поддерживайте здоровый режим питания и употребляйте много антиоксидантов, таких как витамины С и Е, способствующих окислению и борьбе с пигментацией.

Всегда важно помнить, что результаты могут варьироваться в зависимости от типа кожи и степени пигментации. Если пигментные пятна постоянно растут или имеют нетипичный вид, рекомендуется обратиться к дерматологу для профессиональной консультации и лечения.

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